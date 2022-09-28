Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis, Anadolu Efes maçında çılgına döndü

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Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’ında A. Efes ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe ilk yarı rakibi karşısında 20 sayı geri düştü.
İlk yarıda Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis’in oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlemlendi.
Ankara Spor Salonu’nda 36’ncısı düzenlenen Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe ile A. Efes karşı karşıya geldi.
İlk yarıyı 42-23 geride tamamlayan Fenerbahçe’nin Başantrenörü Dimitris Itoudis’in oyuncularına sık sık oyundan düşmemeleri konusunda telkinde bulunduğu gözlemlendi.
Mücadeleyi Anadolu Efes, 71-62'lik skorla kazanarak kupayı müzesine götürdü.