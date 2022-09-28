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Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis, Anadolu Efes maçında çılgına döndü

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#Fenerbahçe#Idoudis#Cumhurbaşkanlığı Kupası
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis, Anadolu Efes maçında çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 21:10

Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis’in, Anadolu Efes maçında oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlemlendi

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Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’ında A. Efes ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe ilk yarı rakibi karşısında 20 sayı geri düştü.

İlk yarıda Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis’in oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlemlendi.

Ankara Spor Salonu’nda 36’ncısı düzenlenen Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe ile A. Efes karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 42-23 geride tamamlayan Fenerbahçe’nin Başantrenörü Dimitris Itoudis’in oyuncularına sık sık oyundan düşmemeleri konusunda telkinde bulunduğu gözlemlendi.

Mücadeleyi Anadolu Efes, 71-62'lik skorla kazanarak kupayı müzesine götürdü.

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Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis, Anadolu Efes maçında çılgına döndü

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#Fenerbahçe#Idoudis#Cumhurbaşkanlığı Kupası

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