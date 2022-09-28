Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes! Fenerbahçe Beko geri dönemedi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Cumhurbaşkanlığı Kupası
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kupasında şampiyon Anadolu Efes Fenerbahçe Beko geri dönemedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 21:23

Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Beko'yu 71-62 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko ile A. Efes, 36. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe’yi 71-62’lik skorla mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı forslu kupayı 12. kez müzesine götürdü.

Ankara Spor Salonu’nda 36.’sı düzenlenen Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko ile A. Efes karşı karşıya geldi. A. Efes, Fenerbahçe’yi 71-62 skorla mağlup ederek 12. kez kupanın sahibi oldu.

EN DEĞERLİ ZICIC

Mücadele sonrası Efes'e şampiyonluk kupasını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Maçın en değerli oyuncusu Zizic seçildi.

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Vilbekin 6, Şehmus Hazer 4, Pierre 6, Metecan Birsen 4, Motley 4, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 13, Guduric 10, Calathes 7

Haberin Devamı

Başantrenör: Dimitris İtudis

A. Efes: Micic 16, Beaubois 11, Clyburn 14, M'Baye 8, Zizic 22, Doğuş Albay, Erten Gazi, Akif Egemen Güven, Egehan Arna

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 23-15 (A. Efes lehine)

Devre: 23-42 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 36-54 (A. Efes lehine)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Cumhurbaşkanlığı Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım

BAKMADAN GEÇME!

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım