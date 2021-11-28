Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cengiz'in vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İşte Cumhurbaşkanı'nın mesajı;

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Sayın Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.