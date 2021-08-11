Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo yorumu: Tüm olimpiyatların üzerine çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında milli sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki performanslarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Tokyo Olimpiyatları... Bizim kuraları çektiğimiz zaman finalde ikimiz kalmıştık ve nasip onlaraymış. Bizde kalsaydı bedeli herhalde çok ağır olurdu. Bedeli onlara bayağı ağır oldu. Bugüne kadar olan tüm olimpiyatların üzerine çıkmış vaziyetteyiz.

İlk defa farklı branş diyeceğimiz, mesela Mete Gazoz okçulukta bizim için bir tarih yazdı ve ilk altın madalyamızı bize Mete getirdi. Bu, her türlü iftiharın üstünde.

"BUSELER BİZİM ALTIN KIZLARIMIZ"

Busenaz da bayanlarda ilk defa bize bir altını getirmiş oldu ki ikinci Buse Naz da bize altını getiriyordu, orada bir hakem heyetinde Çakıroğlu'na haksızlık yaptılar. Maalesef kıl payı gitmiş oldu ikinci altın. Gerek Sürmeneli gerekse Çakıroğlu, ikisi de altın kızlarımız.

"CİMNASTİKTE CİDDİ NETİCELER ALDIK"

Bir diğer gelişme bizim için çok önemli olan, ilk defa cimnastikte de çok ciddi neticeler aldık. Finale çok sayıda kaldık, 7 cimnastikçimiz finale kaldı. Ama maalesef çok sayıda madalya alamadık. İlk defa olan karate olayında daha fazla madalya alabilirdik, maalesef kıl payı kaçırdığımız madalyalar oldu.

Bugüne kadar yaptığımız altyapı yatırımları boşa çıkmadı. Güreşte Yasemin ilk defa bir bayan güreşçimiz olarak bir bronz madalya aldı. Rıza'nın, Taha'nın bronz alması... Biz onlardan altın bekliyorduk ama maalesef onlardan bize bronz geldi. Önümüzde dünya şampiyonası var. Orada inanıyorum ki çok daha farklı neticelerle yolumuza devam edeceğiz.

"VOLEYBOLCULARIMIZ DESTAN YAZDI"

Voleybolcularımız gerçekten bir başarı destanı yazdılar. Orada da belki de şampiyonluk kıl payı gitti. Voleybolcularımızı tebrik ediyorum. Ortaya koydukları performans, kolektif başarı... Amerika'nın hali ortadaydı, biz kıl payı kaçırdık. Yakında dünya şampiyonasında kendilerini izleyeceğiz. Başarılarının artarak devamını diliyoruz.

Sırada 2020 Paralimpik Olimpiyatlar var, orada da başarılı olacağımıza inanıyorum.