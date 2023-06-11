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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Fenerbahçe#Kupa
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Fenerbahçeye tebrik mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 23:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe için bir tebrik mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Fenerbahçe#Kupa

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