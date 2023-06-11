Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe için bir tebrik mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan @Fenerbahce'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Hk7g7D9HAy— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2023