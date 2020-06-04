Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Külliyesi'nde Milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti.

Meltem Çetin 16 yaşındayken başını duvara çarpmış ve yatalak kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kızın annesiyle telefonda görüşerek kendilerine her türlü desteğin verileceğini bildirmişti.

Sağlık Bakanı Koca'nın da aradığı anne Rahşan Kör ''Bu zor günlerimizde Başkanımız Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Koca'nın yanımızda olması bizleri bir hayli mutlu etmiştir.'' sözlerini kullandı.