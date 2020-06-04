MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti
GeriDiğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 04.06.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Voleybolcu Meltem Çetin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Külliyesi'nde Milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti.

Meltem Çetin 16 yaşındayken başını duvara çarpmış ve yatalak kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kızın annesiyle telefonda görüşerek kendilerine her türlü desteğin verileceğini bildirmişti.

Sağlık Bakanı Koca'nın da aradığı anne Rahşan Kör ''Bu zor günlerimizde Başkanımız Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Koca'nın yanımızda olması bizleri bir hayli mutlu etmiştir.'' sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolcu Meltem Çetini kabul etti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle