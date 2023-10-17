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Cristiano Ronaldo'nun rekorunu geliştirdiği maçta Portekiz'den gol şov! Edin Dzeko...

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#Euro2024#Portekiz#Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldonun rekorunu geliştirdiği maçta Portekizden gol şov Edin Dzeko...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 02:21

Portekiz, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu 8. maçında Bosna Hersek'i 5-0 mağlup etti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek karşısında attığı 2 golle rekorunu geliştirdi.

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu’nda Portekiz, 8. maçında Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaştı.

Grupta ilk 7 maçını kazanarak Almanya biletini almaya hak kazanan Portekiz’de Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek karşısında da maça damga vurdu.

9 puanla grupta 4. sırada yer alan Bosna Hersek’te Edin Dzeko kaptan olarak maça 11’de başladı. Hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı müsabakada Ronaldo, 5. dakikada penaltıdan ülkesini 1-0 öne geçirdi. 38 yaşındaki yıldız, 20. dakikada Joao Felix’in pasında kendisinin ve takımının 2. golünü atarken, Portekiz üst üste goller bularak ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.

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Cristiano Ronaldonun rekorunu geliştirdiği maçta Portekizden gol şov Edin Dzeko...

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Portekiz’de farkı arttıran goller Bruno Fernandes, Joao Cancelo ve Joao Felix’in ayağından geldi. Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Ronaldo, 66. dakikada yerini Diogo Jota’ya bıraktı.

Maçı 5-0 kazanan Portekiz grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanırken, puanını 24’e yükseltti. Rakip filelere 32 gol sığdıran Portekiz, 7 maçta ise kalesini gole kapadı.

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RONALDO, REKORUNU GELİŞTİRDİ

Tüm zamanların milli takımlarda en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, EUR0 2024 Elemeleri’nde de başarılı performansını sürdürdü. 7 maçta 9 gol kaydeden Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile 127. golüne imza attı. Deneyimli oyuncu, 2023 yılında kulüp ve milli takımda toplam 40 gole ulaştı.

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#Euro2024#Portekiz#Cristiano Ronaldo

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