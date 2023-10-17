Real Madrid, Arda Güler'in ardından Yasir Boz için geliyor! Fenerbahçe'ye büyük bedel ödenecek

Haberin Devamı

İngiliz basınından TEAMtalk, Arda Güler’i transfer eden İspanyol devinin 16 yaşındaki F.Bahçeli ismi de gündeme aldığını yazdı.

Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, henüz 16 yaşında olan futbolcuyu "takip edilecek oyuncular" listesine ekledi.

Haber detayında, Arda'yı Türkiye'den İspanya'ya götüren menajer Christophe Henrotay'ın iki kulüp arasında gelecekte yapılacak anlaşmalarda da önemli bir isim olmasının beklendiği ve bu durumun Yasir'in transferinde Real'i güçlü bir konuma getirdiği belirtildi.

Gözden Kaçmasın Bora Aydınlık: Bu bir meydan okuma Haberi görüntüle

İNGİLİZ EKİBİ DE TAKİPTE

"Büyük bir adım atacak bir sonraki Türk yetenek" ifadelerinin kullanıldığı haberde, Yasir'i izleyen diğer kulübün ise İngiliz takımı Brighton olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

BÜYÜK BEDEL ÖDEMEK ZORUNDALAR

Genç oyuncunun gelecek yaz transferin gözde isimlerinden olacağı belirtilirken Avrupa'nın elit takımlarının büyük bedeller ödemek zorunda kalacağı vurgulandı.

Fenerbahçe ile yakın zamanda profesyonel mukavele imzalayan genç yeteneğin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.