×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid, Arda Güler'in ardından Yasir Boz için geliyor! Fenerbahçe'ye büyük bedel ödenecek

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Real Madrid#Transfer
Real Madrid, Arda Gülerin ardından Yasir Boz için geliyor Fenerbahçeye büyük bedel ödenecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 01:55

LaLiga devi Real Madrid'in Arda Güler'in ardından yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz basını, Arda Güler’i transfer eden Real Madrid'in 16 yaşındaki Yasir Boz'u gündemine aldığını yazdı.

Haberin Devamı

İngiliz basınından TEAMtalk, Arda Güler’i transfer eden İspanyol devinin 16 yaşındaki F.Bahçeli ismi de gündeme aldığını yazdı.

Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, henüz 16 yaşında olan futbolcuyu "takip edilecek oyuncular" listesine ekledi.

Haber detayında, Arda'yı Türkiye'den İspanya'ya götüren menajer Christophe Henrotay'ın iki kulüp arasında gelecekte yapılacak anlaşmalarda da önemli bir isim olmasının beklendiği ve bu durumun Yasir'in transferinde Real'i güçlü bir konuma getirdiği belirtildi. 

Gözden KaçmasınAcun Ilıcalı, Süper Ligdeki şampiyonluk favorisini açıkladı | Hull Cityye piyango vurdu | Fenerbahçe başkanı olmak isterimAcun Ilıcalı, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı | Hull City'ye piyango vurdu | Fenerbahçe başkanı olmak isterimHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBora Aydınlık: Bu bir meydan okumaBora Aydınlık: Bu bir meydan okumaHaberi görüntüle

İNGİLİZ EKİBİ DE TAKİPTE

"Büyük bir adım atacak bir sonraki Türk yetenek" ifadelerinin kullanıldığı haberde, Yasir'i izleyen diğer kulübün ise İngiliz takımı Brighton olduğu kaydedildi.

Real Madrid, Arda Gülerin ardından Yasir Boz için geliyor Fenerbahçeye büyük bedel ödenecek

Haberin Devamı

BÜYÜK BEDEL ÖDEMEK ZORUNDALAR

Genç oyuncunun gelecek yaz transferin gözde isimlerinden olacağı belirtilirken Avrupa'nın elit takımlarının büyük bedeller ödemek zorunda kalacağı vurgulandı.

Fenerbahçe ile yakın zamanda profesyonel mukavele imzalayan genç yeteneğin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Real Madrid#Transfer

BAKMADAN GEÇME!