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Haber Giriş: 22.03.2020 - 18:58,Son Güncelleme:/

Cristiano Ronaldo'nun corona virüs test sonucu belli oldu

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Cristiano Ronaldo'nun corona virüs test sonucu belli oldu
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Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun corona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da Juventus Kulübü, şok üstüne şok haberleri alıyordu.

Daniel Rugani’nin ardından Blaise Matuidi’nin virüse yakalandığı siyah-beyazlılar’da dün Arjantinli yıldız Paulo Dybala da kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Çizme ekibine dünyaca ünlü süperstar Cristiano Ronaldo'dan güzel haber geldi. Salgın nedeniyle kendisini eve kapatan ve ailesiyle beraber Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun corona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildiren Ronaldo, ailesiyle birlikte Portekiz'de izole bir yaşam sürmeye başlamıştı.

Madeira'da okyanus manzaralı evinde dış dünyayla olabildiğinde az temaslı bir şekilde yaşayan Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bütün dünyayı bu salgına karşı uyarmayı da ihmal etmemişti.

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