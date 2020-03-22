Cristiano Ronaldo'dan corona virüs(koronavirüs) kararı! Bütün hastanelere...

SPOR ARENA DIŞ HABER | Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, menajeri Jorge Mendes ile birlikte Corona Virüsü'nün yaralarını sarmak için kolları sıvadı.
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Corona virüsü salgını sebebiyle ailesiyle birlikte Madeira'da izole bir şekilde yaşamaya devam eden Ronaldo, ülkesi Portekiz'deki hastanelerin eksiklerini gidermek için çalışmalara başladı.
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Dünyanın en çok kazanan menajerlerinden olan Jorge Mendes'le aynı zamanda yakın bir dostluğu bulunan Ronaldo'nun, Portekiz'de koronavirüs ile mücadele eden hastanelere malzeme tedarik edeceği belirtildi.
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Yoğun bakım ve diğer hasta servislerinde vantilatör, tıbbi önlük ve tıbbi maske sayısının az olduğunu öğrenen Ronaldo, Jorge Mendes ile iletişime geçerek bütün hastanelere gereken şeylerin alınmasını istedi.
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Jorge Mendes, hali hazırda Lizbon'da bulunan Sao Joao Hastanesine 3 vantilatör ve 200 tıbbi önlük yardımı yapmış durumda.
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Ronaldo'nun da işin içine girmesiyle Portekiz'de Corona virüsü hastanarının tedavi edildiği bütün hastanelerin eksiklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatan Mendes, 35 yaşındaki futbolcuyla birlikte bu ihtiyaçları giderecek.
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JUVENTUS'UN MAAŞ TALEBİNİ KABUL ETTİ
Öte yandan Avrupa'da koronavirüs ile mücadeleyi en yoğun yaşayan İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, Siyah-beyazlı kulübün oyunculardan maaşlarının bir kısmını gönüllü olarak hastalara ayırma isteğini geri çevirmedi.
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10 MİLYON EURO
İddiaya göre Ronaldo, 30 milyon euro'luk yıllık maaşından 10 milyon Euro kesilmesini kabul etti.
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FELÇ GEÇİREN ANNESİ TABURCU OLDU
Bu arada geçtiğimiz ay felç geçiren ve hastaneye kaldırılan Ronaldo'nun annesi Maria Dolores dos Santos Aveiro, taburcu edildi.