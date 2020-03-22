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Futbol
Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 16:47, /

Cristiano Ronaldo'dan corona virüs(koronavirüs) kararı! Bütün hastanelere...

Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, menajeri Jorge Mendes ile birlikte Corona Virüsü'nün yaralarını sarmak için kolları sıvadı.

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SPOR ARENA DIŞ HABER | Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, menajeri Jorge Mendes ile birlikte Corona Virüsü'nün yaralarını sarmak için kolları sıvadı.

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Corona virüsü salgını sebebiyle ailesiyle birlikte Madeira'da izole bir şekilde yaşamaya devam eden Ronaldo, ülkesi Portekiz'deki hastanelerin eksiklerini gidermek için çalışmalara başladı.

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Dünyanın en çok kazanan menajerlerinden olan Jorge Mendes'le aynı zamanda yakın bir dostluğu bulunan Ronaldo'nun, Portekiz'de koronavirüs ile mücadele eden hastanelere malzeme tedarik edeceği belirtildi.

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Yoğun bakım ve diğer hasta servislerinde vantilatör, tıbbi önlük ve tıbbi maske sayısının az olduğunu öğrenen Ronaldo, Jorge Mendes ile iletişime geçerek bütün hastanelere gereken şeylerin alınmasını istedi.

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Jorge Mendes, hali hazırda Lizbon'da bulunan Sao Joao Hastanesine 3 vantilatör ve 200 tıbbi önlük yardımı yapmış durumda.

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Ronaldo'nun da işin içine girmesiyle Portekiz'de Corona virüsü hastanarının tedavi edildiği bütün hastanelerin eksiklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatan Mendes, 35 yaşındaki futbolcuyla birlikte bu ihtiyaçları giderecek.

7JUVENTUSUN MAAŞ TALEBİNİ KABUL ETTİ

JUVENTUS'UN MAAŞ TALEBİNİ KABUL ETTİ

Öte yandan Avrupa'da koronavirüs ile mücadeleyi en yoğun yaşayan İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, Siyah-beyazlı kulübün oyunculardan maaşlarının bir kısmını gönüllü olarak hastalara ayırma isteğini geri çevirmedi.

810 MİLYON EURO

10 MİLYON EURO

İddiaya göre Ronaldo, 30 milyon euro'luk yıllık maaşından 10 milyon Euro kesilmesini kabul etti.

9FELÇ GEÇİREN ANNESİ TABURCU OLDU

FELÇ GEÇİREN ANNESİ TABURCU OLDU

Bu arada geçtiğimiz ay felç geçiren ve hastaneye kaldırılan Ronaldo'nun annesi Maria Dolores dos Santos Aveiro, taburcu edildi.

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