Cristiano Ronaldo'nun annesinden çarpıcı transfer planı! Portekiz - İspanya maçı sonrası tepkilere kız kardeşinden sert cevap

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Transfer döneminin sona ermiş olmasına rağmen Cristiano Ronaldo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer dönemi boyunca yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için kendisine takım arayan ancak beklediği teklifi alamayan Cristiano Ronaldo için çarpıcı bir transfer haberi çıkmıştı.

O dönem haberde ismi açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübünün Portekizli yıldıza 240 milyon dolarlık bir teklif yaptığı ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Ronaldo'nun teklifi reddettiği belirtilmişti. Ronaldo'ya bu dev teklifi yapan kulübün Al Hilal olduğu ortaya çıktı.

Kulüp başkanı Fahad bin Nafel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada teklifi doğrularken şunları söyledi: Evet, Ronaldo ile görüştük. Sorun para ya da prensip değildi, Al-Hilal'in dünya yıldızlarını getirebiliyor olması şaşırtıcı değil. Tahkim kurulunun verdiği tescil yasağı sebebiyle oyuncuları kaydettiremiyor oluşumuz elimizi kolumuzu bağladı. Yasağa rağmen görüşmeyi bırakmadık, müzakerelerin sonuna kadar gittik ama maalesef yasak kalkmadı.

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UNITED'DA KALDI, SUSKUN BAŞLADI

Yaz transfer dönemi boyunca Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund, Napoli gibi kulüplerle menajeri Jorge Mendes aracılığıyla görüşen Ronaldo'ya bütün kapılar kapanmış ve Manchester United'da kalmıştı. Yaz aylarında yaşananlarla ilgili bir röportaj vereceğini söyleyen Portekizli yıldız, henüz sessizliğini bozmadı.



Manchester United ile sezona çıkan Ronaldo, yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın takımında ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor. Premier Lig'de 6 maçta süre alan Ronaldo, bu maçların yalnızca birinde ilk 11 başladı. Diğerlerinde sonradan oyuna girdi. Toplam 207 dakika süre alan Ronaldo, henüz gol sevinci yaşayamadı. Portekizli yıldızın bu şekilde bir sezon başlangıcı bulunmuyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maça da ilk 11'de başlayan Ronaldo, 2-0 kazanılan Sheriff maçında penaltıdan gol atmıştı ve bu sezonki ilk gol sevincini yaşamıştı.

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ULUSLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF'A KALAMADI

Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Ronaldo, Uluslar A Ligi 2. Gup son maçında İspanya karşısına liderlik hedefiyle çıktı ancak 87. dakikada Morata'nın attığı golle evinde İspanya'ya yenilerek grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off şansını kaybetti. Ronaldo, 6 maç oynanan grupta 2 gol ve 2 asistle mücadele etti.

TEPKİLERE KIZ KARDEŞİNDEN SERT CEVAP

Portekiz'in İspanya'ya yenilerek Uluslar Ligi'nde play-off fırsatını kaybetmesinin ardından Portekizliler sosyal medyadan Ronaldo'yu yoğun şekilde eleştirdi. Yıldız futbolcu İspanya maçında çok net iki fırsatı gole çevirememişti. Bu tepkiler, Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro'yu çok sinirlendirdi.

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Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Katia Aveiro; " Bu yaşananlar beni hiç şaşırtmıyor. Portekizliler her zamanki gibi yemek yedikleri tabağa tükürüyor. Siz hastasınız, ruhsuzsunuz, nankörsünüz, aptalsınız! Ailen olarak her zaman yanındayız. Sen dünyanın en iyisisin." ifadelerini kullandı.

ANNESİ, RONALDO VE OĞLU İÇİN TRANSFER PLANINI AÇIKLADI! SPORTING...



Öte yandan Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılma ihtimali ve gideceği takımla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Nova Genta'ya konuşan Dolores Aveiro; "Ronaldo Sporting'e dönecek ama şimdi değil, bu yıl değil. Gelecek yıl veya sonraki yıl Sporting'e dönecek. Bunu umuyorum. Ona dedim ki 'Oğlum, ölmeden önce seni yeniden Sporting formasıyla görmek istiyorum.' Eğer gelmezse oğlu gelecek. Kader bu. Şu anda, babasının onun yaşındaki halinden daha iyi futbol oynuyor. Cristiano Jr bana Lizbon'da yaşamak istediğini ve Sporting'de oynamak istediğini söyledi. Eğer babası oynamaya devam eder ve ikisi de Sporting'de birlikte oynarsa bu benim için rüya gibi olur. Babasının 40 yaşına kadar rahat oynayabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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RONALDO: EURO 2024'E GİTMEK İSTİYORUM

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Ronaldo; "2022 Dünya Kupası'nda olacağım ve Euro 2024'e gitmek istiyorum. Milli Takım'da daha yolum bitmedi." demişti.