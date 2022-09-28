UEFA Uluslar Ligi'nde geceye damga vuran maç! Cristiano Ronaldo yıkıldı, Vedat Muriqi şov yaptı...

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Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonu UEFA Uluslar Ligi’nde grup aşamasında 6. hafta maçları 9 karşılaşmayla tamamlandı.

VEDAT MURIQI VE MILOT RASHICA'DAN ŞOV

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup mücadelesinde Kosova sahasında ağırladığı Güney Kıbrıs'ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Kosova'da Vedat Muriqi, 42. ve 84. dakikalarda rakip fileleri sarsarken 45. dakikada Donat Rruhhani'nin attığı golün asistini yaptı.

Kosova'da ayrıca Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica, Vedat Muriqi'nin 84. dakikada attığı son golün asistini yapma başarısı gösterdi.

PELKAS ATTI, BAKASETAS ATTIRDI

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Grubun bir diğer mücadelesinde Yunanistan, Atina'da Kuzey İrlanda'yı 3-1 devirdi. Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Dimitris Pelkas, Kuzey İrlanda karşısında 14. dakikada gol sevinci yaşadı. Trabzonspor forması giyen Bakasetas ise 55. dakikada Georgios Masouras'ın bulduğu golde asiste imza attı.

Alınan bu sonucun ardından Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

RONALDO YIKILDI, İSPANYA YARI FİNAL BİLETİNİ KAPTI

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin maçı A Ligi 2. Grup'ta oynandı. Sahasında İspanya'yı ağırlayan Portekiz, rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. İspanya'ya galibiyeti getiren golü 88. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Portekiz'de ise Cristiano Ronaldo 90 dakika sahada kalmasına rağmen skor üretemedi. Portekizli futbolcu, müsabaka boyunca birçok fırsattan yararlanamayarak büyük hayalkırıklığı yaşadı.

Portekiz karşısında aldığı bu kritik galibiyetin ardından İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Grubun diğer maçında ise İsviçre, Çekya'yı konuk etti. İsviçre karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri Remo Freuler ve Breel Embolo kaydetti. Çekya'nın tek golünü Patrik Schick kaydetti.

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HAALAND SESSİZ KALDI, SIRBİSTAN YÜKSELDİ

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup maçında Sırbistan, Norveç'e konuk oldu. Sırbistan Dusan Vlahovic ve Aleksandar Mitrovic'in golleriyle Norveç'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Norveç'te Erling Haaland ve Alexander Sörloth 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetle Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Grubun bir diğer maçında ise İsveç ile Slovenya karşı karşıya geldi. Mücadele Forsberg ve Sesko'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

İSKOÇYA VE İSRAİL BİLETİ KAPTI

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grupta İrlanda Cumhuriyeti sahasında Ermenistan'ı 3-2 mağlup etti. İrlanda Cumhueiyeti'ne galibiyeti getiren goller Egan, Obafemi ve Brady'den geldi. Ermenistan'ın gollerini Artak Dashyan ve Eduard Spertsyan kaydetti. Grubun diğer maçında ise Ukrayna ile İskoçya golsüz berabere kaldı. Grubu 13 puanla lider bitiren İskoçya bir üst lige yükseldi.

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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grupta ise Arnavurluk ile İzlanda karşılaştı. Arnavutluk uzun süre 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın uzatma dakikalarında kalesinde golü gördü ve maç 1-1 sona erdi. Bu grubu lider tamamlayan İsrail, adını bir üst lige yazdırdı.