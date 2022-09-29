Son dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun sözleşme krizi sona eriyor! Anlaşılan maaş...

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Beşiktaş'ta sözleşmesi çok konuşulan kaleci Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Ersin ile 4 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaştı. Mevcut sözleşmesinde ayda 15 bin TL kazanan Ersin, yeni sözleşmede yılda 700 bin euro kazanacak. Yeni sözleşmede Ersin'in aylık kazancı yaklaşık 1 milyon TL olacak.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

TFF'YE BİLDİRİLMEYEN SÖZLEŞME 5 YIL VE 500 BİN TL

Şampiyonluk sezonunun ardından Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu ile masaya oturan Beşiktaş, iki oyuncu ile de yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamış ancak imzalanan sözleşmeleri TFF'ye bildirmemişti. Bunun ortaya çıkmasının ardından Rıdvan Yılmaz son senesine girerken Rangers'a transfer oldu. Ersin Destanoğlu ile de görüşmeler sürüyordu. Şampiyonluk sezonu sonrası yapılan ancak TFF'ye bildirilmeyen anlaşmada Ersin ile 5 yıllık ve yılda 500 bin euro üzerinde el sıkışılmıştı.



Uzun zamandır devam eden yeni sözleşme görüşmelerinde ise 21 yaşındaki kalecinin yıllık 1 milyon euro istediği idia ediliyordu.