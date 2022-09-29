Quaresma'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi destek

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2 farklı dönemde formasını giydiği Beşiktaş’ta unutulmaz futbolcular arasına adına yazdıran Ricardo Quaresma, Fenerbahçe ile onanacak derbi maçı öncesi eski takım arkadaşı, kaptan Necip Uysal’ı arayarak başarı diledi.

Portekizli yıldızın “Tüm maçları izliyorum. Beşiktaş çok daha diri ve tempolu oynuyor. Fenerbahçe geniş kadroya sahip. Fakat sistemi doğru olan kazanır” dediği öğrenildi. Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası maçları dahil Fenerbahçe’ye karşı 15 maçta görev yapan Q7 2017-18’de Vodafone Park’ta 3-1 kazanılan maçta attığı iki golle yıldızlaşmıştı.