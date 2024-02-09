Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Messi tezahüratlarını duyunca çıldırdı

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Ligi'nin iki dev kulübü Al Hilal ile Al Nassr, Riyadh Season Kupası son maçında karşı karşıya geldi. Al Hilal'in yeni stadyumunun açılışına özel düzenlenen turnuvaya iki ezeli rakibin yanı sıra Messi'nin forma giydiği Inter Miami katılmıştı.

JORGE JESUS'UN TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

Turnuvaya katılan takımların birbirleriyle birer maç yaptığı turnuvada şampiyon, iki maçını da kazanan Al Hilal oldu.

Harika bir sezon geçiren Jorge Jesus ve öğrencileri, 2-0 kazandıkları Al Nassr maçı sonrası düzenlenen törende kupayı havaya kaldırdı.

Turnuvanın ilk maçında Al Hilal, Inter Miami'yi 4-3 yenmiş, Al Nassr ise MLS ekibini 6-0 mağlup etmişti.

Haberin Devamı

RONALDO, MESSI TEZAHÜRATLARI SONRASI ÇILDIRDI

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Hilal maçı boyunca ev sahibi ekip taraftarlarının ıslıklı protestolarına ve Messi tezahüratlarına maruz kaldı.

Maç sırasında Messi tezahüratlarının yoğunlaştığı bir anda tribünlere dönüp; "Ben buradayım, Ronaldo'yum! Messi değilim!" şeklinde cevap verdi.

MAÇ SONUNDA OLAY HAREKET!

Portekizli yıldız, yenilgi sonrası soyunma odasına giderken de Messi tezahüratlarını dinledi. Tünele girdiği sırada Messi sesleri eşliğinde kendisine doğru atılan Al Hilal atkısını şortunun içine sokan Ronaldo, daha sonra bu atkıyı tribünlere geri fırlattı.