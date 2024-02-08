Inter Miami'de Lionel Messi krizi: Görüntüsü olay oldu! 'Sözleşmesini feshedin'

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Lionel Messi'nin forma giydiği MLS ekibi Inter Miami, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Asya ve Uzak Doğu'da özel maçlar yapmaya devam ediyor.

4 MAÇTA GALİBİYET YOK

Inter Miami, oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet alamadı. İlk olarak FC Dallas'a 1-0 kaybeden Messi'nin takımı, daha sonra Suudi Arabistan turunda önce Al Hilal'e 4-3; ardından Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a 6-0 kaybetti.

Inter Miami, son olarak dün Japonya ekibi Vissel Kobe ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçı penaltılarla Vissel Kobe kazandı.

MESSI'NİN GÜLMESİ OLAY OLDU

Penaltılar sırasında Inter Miami oyuncusu Robert Taylor'ın penaltı kaçırması sonrası Messi, Yedlin ve Jordi Alba'nın aralarında gülüştükleri kameralara yansıdı. Bu görüntüler, Inter Miami taraftarlarının tepkisini çekti.

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"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLSİN!"

Sosyal medyada Messi ve diğer gülen oyunculara tepki gösteren Inter Miami taraftarlarının bazı yorumları şu şekildeydi:

"Bu görüntü çok saçma. Sözleşmesi en kısa sürede feshedilmeli"

"Ne kadar iğrenç bir adam!"

"Benim kaptanım ve en iyi oyuncum bunu asla yapamaz"