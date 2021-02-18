Cristiano Ronaldo Porto maçında çılgına döndü!

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Juventus karşı karşıya geldi. Estádio Do Dragão'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Porto oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri maçın henüz 61. saniyesinde Mehdi Taremi ile ikinci yarının 19. saniyesinde Moussa Marega kaydetti. Juventus'un tek sayısı ise 81. dakikada Chiesa'nın ayağından geldi.

Alınan bu sonuçla birlikte Porto, çeyrek final adına önemli bir avantaj yakaladı. Rövanş mücadelesi 9 Mart'ta Juventus'un ev sahipliğinde oynanacak.

RONALDO ETKİSİZ KALDI

Porto deplasmanında beklentilerin uzağında bir futbol ortaya koyan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo dahi Estádio Do Dragão'da etkisiz kaldı.

Ev sahibi ekibin takım boyunu kısaltarak topu rakibine vermesiyle ve ön alanda yoğun pres yapmasıyla sıkışan oyunu açamayan İtalyan devi, her iki yarının da hemen başlarında kalesinde gol gördü.

İLK SANİYELERDE GELEN GOLLER

Porto, Juventus karşısında attığı golleri hem maçın hemen başında hem de ikinci yarının ilk saniyelerinde buldu.

Mehdi Taremi ilk yarının 63. saniyesinde, Moussa Marega ise ikinci yarının 19. saniyesinde Juventus ağlarını sarsarak galibiyeti getirdiler.

12 SANİYEDE 8 PAS

Porto attığı ikinci golde yalnızca 12 saniye içerisinde 8 pas yaptı. Hızlı pas trafiğinde topa temas edemeyen Juventus, son vuruşta Moussa Marega'yı da durduramayınca ikinci yarıya 2-0 geride başlamış oldu.

RONALDO ÇILGINA DÖNDÜ

Sıkışan oyunda istediği açık alanları bulmakta zorlanan Cristiano Ronaldo, Porto karşısında pek etkili bir görüntü ortaya koyamadı.

Müsabakanın son dakikasında ceza sahası içinde gole çok yaklaşan Cristiano Ronaldo, yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi Carlos Del Cerro Grande aynı görüşte olmadı ve VAR'dan gelen uyarının akabinde maçın son düdüğünü çaldı.

Juventus forması giyen oyuncuların penaltı beklediği esnada VAR'dan gelen uyarıyla beyaz noktayı göstermek yerine İtalyan temsilcisi atağa hazırlanırken mücadeleyi bitiren hakem Carlos Del Cerro Grande, Ronaldo'dan büyük tepki gördü.

Pozisyona penaltı çalınmamasına bir hayli öfkelenen Portekizli yıldız uzun süre hakeme itiraz etti. Ronaldo, yerde kaldıktan hemen sonra oyunun devam etmesine tepki olarak da çimleri vurmuştu.





CHIESA TARİHE GEÇTİ

Porto filelerini havalandıran Federico Chiesa, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Nisan 2018'den (Blaise Matuidi vs Real Madrid) bu yana Cristiano Ronaldo haricinde gol atan ilk Juventus oyuncusu oldu.

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