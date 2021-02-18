Sevilla - Borussia Dortmund maçında Volkan Demirel detayı! Henüz 7. dakikada...

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Sevilla, Almanya ekibi Borussia Dortmund'u Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk etti.

Ev sahibi ekip, 7. dakikada Suso'nun attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Borussia Dortmund, 19. dakikada Mahmoud Dahoud, 27 ve 43. dakikalarda Erling Haaland'ın kaydettiği gollerle ilk devreyi 3-1 üstün bitirdi. Sevilla, 84. dakikada Luuk de Jong'un bulduğu golle farkı bire indirse de konuk takım mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

TATSIZ SERİ BİTTİ

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarına konuk olduğu son 10 maçı kazanmamıştı. Alman tekibi, bu serisini de noktaladı.

HAALAND YİNE ŞOV YAPTI

Öte yandan Erling Haaland, Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 10 gole ulaştı.

Norveçli genç futbolcu, Bayern Münih'te 10 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Roy Makaay'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 13. maçı Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 13. maçına çıkan Haaland, gol sayısını 18'e çıkardı.

FENERBAHÇE DETAYI

Suso, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki en erken 2. golü atmayı başardı. En erken gol rekoru, 2008 yılında Fenerbahçe ağlarını 4:45'te havalandıran Dani Alves'e ait.

O dönem Fenerbahçe'nin kalesini şimdilerde sarı lacivertli kulüpte yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Volkan Demirel koruyordu.