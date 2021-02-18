Juventus - Porto maçında gergin anlar! Pepe, Merih Demiral'a yumruk savurdu ama...

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Juventus karşı karşıya geldi. Estádio Do Dragão'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Porto oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri maçın henüz 61. saniyesinde Mehdi Taremi ile ikinci yarının 19. saniyesinde Moussa Marega kaydetti. Juventus'un tek sayısı ise 81. dakikada Chiesa'nın ayağından geldi.

Alınan bu sonuçla birlikte Porto, çeyrek final adına önemli bir avantaj yakaladı. Rövanş mücadelesi 9 Mart'ta Juventus'un ev sahipliğinde oynanacak.

SERİ GOLLER, HIZLI PAS TRAFİĞİ

Porto, Juventus karşısında attığı golleri hem maçın hemen başında hem de ikinci yarının ilk saniyelerinde buldu.

Mehdi Taremi ilk yarının 63. saniyesinde, Moussa Marega ise ikinci yarının 19. saniyesinde Juventus ağlarını sarsarak galibiyeti getirdiler.

Porto attığı ikinci golde yalnızca 12 saniye içerisinde 8 pas yaptı. Hızlı pas trafiğinde topa temas edemeyen Juventus, son vuruşta Moussa Marega'yı da durduramayınca ikinci yarıya 2-0 geride başlamış oldu.

MERİH YEDEK BAŞLADI, 35. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, yedek başladığı maçta Giorgio Chiellini'nin sakatlanmasının ardından 35. dakikada oyuna dahil oldu.

Porto karşısında 55 dakika sahada kalan başarılı savunmacı, %95 pas isabetiyle bu alanda sahanın en iyisi olmayı başardı.

MERİH DEMİRAL'IN PORTO MAÇI KARNESİ



55 Dakika

%95 Pas isabeti (Sahanın en iyisi)

1/2 İsabetli şut

2/3 Hava topu kazanma

1 Top kapma

1 Uzaklaştırma



TAKIM ARKADAŞI DERT YANDI

Juventus kalecisi Szczęsny, 1-0 geride tamamladıkları ilk yarının son düdüğünün ardından oyuna sonradan girerken Merih Demiral ile savunma varyasyonları üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

PEPE İLE GERGİNLİK

Mücadelenin ikinci yarısında Juventus'un kullandığı kornerde gol aramak için ileri çıkan Merih Demiral, ceza sahası içinde Pepe ve kaleci Agustín Marchesín ile hava topuna yükseldi.

Porto forması giyen Pepe, söz konusu hava topunda Merih Demiral'ın kendisine faul yaptığını düşünerek milli oyuncumuza bir hayli sinirlendi ve yere inerken yumruk savurdu.

Daha sonra Merih Demiral'ın üzerine yürüyen Pepe, gerginliği tırmandırdı. İkili arasında tansiyonun yükselirken Portekizli savunmacı, maçın hakemi Carlos Del Cerro Grande'ye Merih Demiral'ın gözüne vurduğunu işaret etti.

Müsabakanın orta hakemi Carlos Del Cerro Grande, söz konusu pozisyonda hiçbir oyuncuyu kartla cezalandırmadı ve karşılaşma devam etti.

Öte yandan yayıncı kuruluş spikeri o anları, "Bu arada Pepe yumruğunu savuruyor ancak Merih'e gelmiyor..." sözleriyle anlattı.

CHIESA TARİHE GEÇTİ

Porto filelerini havalandıran Federico Chiesa, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Nisan 2018'den (Blaise Matuidi vs Real Madrid) bu yana Cristiano Ronaldo haricinde gol atan ilk Juventus oyuncusu oldu.