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Cristiano Ronaldo için flaş iddia! 'Al Nasrr'a imza attı'

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#Cristiano Ronaldo#Al Nasrr#Futbol
Cristiano Ronaldo için flaş iddia Al Nasrra imza attı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 21:53

Premier Lig devi Manchester United ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra adı sık sık transfer haberlerinde yer alan Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

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Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen ve dev turnuvadan hayal kırıklığı ile ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular.

REAL MADRID TESİSLERİNDE ANTRENMAN YAPIYORDU

Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından henüz kulübü bulunmaması sebebiyle eski takımı Real Madrid'in tesislerinde antrenmana çıkmıştı. Portekizli futbolcunun tesislerden ayrılırken çekilen görüntüleri geçtiğimiz hafta çok konuşulmuştu.

242 MİLYON DOLARI REDDETMİŞTİ

Yaz aylarında Manchester United'dan ayrılmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek için transfer görüşmeleri yapan Cristiano Ronaldo'ya Avrupa'nın büyük kulüpleri kapılarını kapatmış, Portekizli yıldız yine bir Suudi Arabistan takımı olan Al Hilal'in 242 milyon dolarlık teklifini reddetmişti.

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'İMZA ATTI' İDDİASI

Kırmızı Şeytanlar ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olurken Suudi ekine imza attığı iddia edildi.

Portekiz milli takımında da yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen yıldız oyuncunun ismi birçok kulüple anılırken Suudi ekibi Al Nassr ile anlaşma sağladığı kaydedildi.

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Arabistan basınında yer alan habere göre, Portekizli yıldız, Al Nasrr ile sözleşmeye imza attı.

Cristiano Ronaldo'nun, Al Nasrr'a 2 yıllık imza attığı ve yeni takımına ocak ayında katılacağı ifade edildi.

Portekizli oyuncunun yıllık 75 milyon euro kazanacağı bilgisi verildi.

'MAÇTAN SONRA RESMEN DUYURULACAK'

CBS Sport'un haberinde ise "Al-Nassr'ın, yarın akşam Al-Khaleej ile karşılaşacağı maçın ardından Cristiano Ronaldo'yu resmi olarak duyurması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

TALISCA, ABOUBAKAR VE LUIZ GUSTAVO...

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a resmen imza atması halinde Süper Lig'den tanıdık isimler olan Anderson Talisca, Vincent Aboubakar ve Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

İSMİ GALATASARAY İLE DE ANILDI

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde GS TV'de katıldığı programda; "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki Transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz." demişti.
Dries Mertens, Mauro Icardi, Torreira ve Juan Mata gibi yıldızların transferinde başrol oynayan Erden Timur’un işaret ettiği iki isim Manchester United’dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid’den Eden Hazard idi.

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HÜRRİYET, GÖRÜŞMEYİ 6 AĞUSTOS'TA DUYURMUŞTU

Galatasaray’ın Ronaldo’nun menajeriyle görüştüğünü Hürriyet, 6 Ağustos’ta okuyucularına duyurmuştu. Portekizli futbolcu, “Şampiyonlar Ligi’nde yer almayan bir takımda oynamayacağım” diyerek teşekkür etmişti. Kiralama teklifi yapılan Hazard da Real Madrid’den ayrılmak istemediğini bildirmişti.

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#Cristiano Ronaldo#Al Nasrr#Futbol

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