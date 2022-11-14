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Corinthians'ta Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi!

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#Corinthians#Vitor Pereira#Ayrılık
Corinthiansta Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 08:45

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi. Kulüp Başkanı Duilio, Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Brezilya Ligi'nde sezonun son maçına çıkan Corinthians'ta başkan Duilio Monteiro Alves, Vitor Pereira'nın yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı.

Başkan Duilio yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve teknik ekibi artık burada görev yapmayacak. Sözleşme süresi doldu ve kontratı yenilenmeyecek" açıklamasını yaptı.

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, bu sezon Brezilya Ligi'ni 65 puanla 4. sırada bitirdi.

SON MAÇTA TAKIMIN BAŞINDA YOKTU

Vitor Pereira, Coritiba maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Atletico Mineiro ile oynanan son lig maçında takımın başında olamadı.

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#Corinthians#Vitor Pereira#Ayrılık

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