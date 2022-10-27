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Son Dakika: Vitor Pereira'yı çıldırtan hadsiz soru! "Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım"

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#Vitor Pereira#Marco Bello#Soru
Son Dakika: Vitor Pereirayı çıldırtan hadsiz soru Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 15:12

Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira, Fluminense mağlubiyetinin ardından basın toplantısında sorulan skandal sorunun ardından adeta çılgına döndü.

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Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira, iç sahada Fluminense'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabir tarafından sorulan skandal soruya çok sinirlendi.

Marco Bello isimli gazeteci, söz konusu basın toplantısında Portekizli teknik adamın takımdaki geleceğine ilişkin sorduğu soruda haddini aştı. Pereira ise verdiği cevapla ülke gündemine oturdu.

Marco Bello, "Corinthians’ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları eşin mi alıyor? Evde onun sözü mü geçiyor?" dedi. Vitor Pereira ise bu soruya, "Ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım." dedi.

GAZETECİ ÖZÜR DİLEDİ

"Arkadaşlar eve gittikten sonra yaşananları yeniden gözden geçirdim ve vardığım sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira'ya sorduğum soru çok kötüymüş. Daha nazik bir soru yöneltmem gerekiyordu ancak bunu yapmamışım. Bir daha karşılaşırsak daha düzgün bir soru soracağım. Umarım beni anlar ya da pişmanlığımı görürsünüz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, barışla kalın."

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