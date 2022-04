Çin'e transfer olan Ndiaye'den Göztepe'ye veda

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma şansını oldukça azalan Göztepe’de, takımın Nijeryalı golcüsü Cherif Ndiaye, geçtiğimiz hafta Çin ekibi Shanghai Port ekibine transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı kulübe yaklaşık 1.5 milyon Euro bonservis bedeli kazandıran Nijeryalı santrfor, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı.



"Göztepe oyuncusu olmak benim için büyük bir deneyimdi"



Ndiaye, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Değerli takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, yöneticiler ve sevgili Göztepe taraftarları; ayrılırken size teşekkürlerimi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum. Göztepe oyuncusu olmak, profesyonel hayatımı sizlerle paylaşmak benim için büyük bir deneyimdi. Yıllar geçiyor ve şimdi yeni bir kapı açılıyor. Yeni fırsatlar, yeni bir yol ve yeni bir hayat. Kariyerimde ve kişisel yaşamında yeni bir sayfa açılıyor. İçtenlikle sizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Şanlı Göztepe taraftarlarına bin kez teşekkür ederim. Sizin için en iyisi olsun. Göz Göz Göztepe!"

En fazla gol atan ikinci yabancı futbolcu oldu



24 Ağustos 2020 tarihinde Hırvatistan’ın Gorica takımında kiralanan Ndiaye, 1 Haziran 2021’de Göztepe ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı. Göztepe’deki kariyeri boyunca 73 resmi maça çıkan 26 yaşındaki golcü, söz konusu maçlarda 24 gol atarken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Ndiaye, bu performansıyla Göztepe tarihinin 45 gollü Adis Jahovic’in ardından en fazla gol atan ikinci yabancı futbolcusu oldu.

Obinna da MLS'e gitti

Göztepe'de Ndiaye'nin ardından Obinna da geçtiğimiz günlerde MLS eibi FC Cincinnati'ye transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Obinna Nwobodo’nun transferi ve bonservis bedeli konusunda ABD ekibi FC Cincinnati ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Obinna’ya emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ocak ayında teklif alan ve bu teklifi kabul etmeye karar veren Obinna; "Ligin ilk yarısından itibaren birçok kulüp bana transfer teklifinde bulundu. O dönemde başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Göztepe'de kalmam gerektiğini bana iletti. Benim duygularım ve isteğim aynı yöndeydi ve Göztepe formasıyla elimden geldiğinin en iyisini yaparak mücadelemi sürdürdüm. Devre arasında ABD'den gelen teklif benim kariyerim açısından gerçekten önemliydi. Mevcut durum düşünüldüğünde bu teklife bugün itibarıyla olumlu dönüş yapmak istediğimi yönetime ilettim. Kariyerim adına öncelikli olarak Göztepe Kulübü’ne ve taraftarına minnet borçluyum. İzmir ve Göztepe'de çok güzel anılar biriktirdim. Taraftarımız bana her zaman inandı ve güvendi. Göztepe'nin bende yeri her zaman farklı olacak. Bu büyük camiada umarım ben de güzel izler bırakmışımdır. Beni destekleyen, her zaman yanımda olan Göztepe ailesine sonsuz teşekkür ederim" diyerek kulübe veda etti.

Göztepe bu hafta küme düşebilir

Spor Toto Süper Lig’de üst üste 9 maçını kaybedip kümede kalma şansını mucizelere bırakan Göztepe, bu hafta Fenerbahçe ile adeta kader maçına çıkacak.

Sıralamada 27 puanla 18’inci basamakta yer alan ve kurtuluş bölgesindeki en yakın rakibi GZT Giresunspor’un 12 puan gerisinde kalan Göztepe, alınacak sonuçlara göre 33’üncü hafta sonunda Süper Lig’e resmen veda edebilir. Göztepe, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye yenilirse Giresunspor, Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Galatasaray’ın oynayacağı maçlara gözünü çevirecek.