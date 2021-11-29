Cimbom ligde yok

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Trabzonspor’un evinde maç kaybetmeyen Karagümrük karşısında aldığı net galibiyet ve yenilmezlik serisini 25 maça çıkarması sonrası, şampiyonluk yarışına (en azından psikolojik olarak) devam edebilmek için kazanmak dışında opsiyonu olmayan Galatasaray, peş peşe üç maç kaybettikten sonra kendi evinde kazanmak dışında şansı olmayan Yeni Malatya karşısına çıktı.

Hafta içi oynanan Marsilya maçında sezonun belki de en iyi futbolunu oynayan sarı kırmızılıların derbi maçının moral bozukluğunu kolay atlattığını ve taraftarın da takıma olan inancının hiç azalmadığını görmüştük, ancak teknik direktör Fatih Terim’in ligdeki eksikliğini nasıl atlatacağı konusunda kimsenin öngörüsü yoktu.

ROTASYONU SEÇTİLER

Avrupa maçlarından sonra yorgun kadroyu dinlendirmek mi yoksa maça onlarla başlayıp ilk yarıda sonucu aldıktan sonra ikinci yarında rotasyona gitmek mi sorunsalında ilkini seçmişti Galatasaray.

ORTAYA SIKIŞAN FUTBOL

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Tüm yaratıcı oyuncuların dışarıda olduğu ilk yarıda, tüm hatlarıyla kapanan Yeni Malatya karşısında orta sahaya sıkışan futboldan beklenen sonuç alınamayınca ikinci yarıya Cicaldau ve Kerem değişikleriyle başladı takım. Pozisyonlar peş peşe gelmeye başladı. Onlara Feghouli ve Halil de eklenince sarı kırmızılılar son maçlarda izlemeye alıştığımız futbolunu oynamaya ve pozisyonlar bulmaya başladı.

ERTAÇ DEVLEŞTİ

Değişiklikler sonrası G.Saray maçı iyiden iyiye tek kaleye döndürdü ve maça neden bu kadroyla başlanmadığı iyice sorgulanmaya başladı. Maçın özellikle son dakikalarında yakalanan sayısız pozisyon, sarı kırmızılı oyuncuların tüm çabasına rağmen, kalesinde devleşen Ertaç’ın da etkisiyle gole dönüşmedi. Beşiktaş sonrası, G.Saray da haftayı şampiyonluk iddiasından oldukça uzaklaşarak kapatmış oldu.