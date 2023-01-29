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Cenk Tosun ile Yaşar Kemal Uğurlu arasındaki diyalog maça damga vurdu: Premier Lig'de kaç kez böyle düdük duydun

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig
Cenk Tosun ile Yaşar Kemal Uğurlu arasındaki diyalog maça damga vurdu: Premier Ligde kaç kez böyle düdük duydun
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 07:00

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Beşiktaş-Alanya maçına Cenk Tosun ile Yaşar Kemal Uğurlu arasındaki diyalog damga vurdu.

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Cenk Tosun, Alanyaspor’a attığı 2 golün yanı sıra hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile yaşadığı diyalogla da maça damga vurdu. Önceki günkü mücadeleye kaptan olarak çıkan tecrübeli futbolcu Gedson Fernandes’in girdiği bir ikili mücadele sonrası Uğurlu’ya faul itirazında bulundu. Cenk takım arkadaşına yapılan harekete “Hocam, bu nasıl faul olmaz” sözleriyle tepki gösterdi. Hakem Uğurlu ise gülerek, “Sen Premier Lig’de oynadın. Kaç tane böyle pozisyonda düdük sesi duydun” karşılığını verdi.

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Cenk Tosun ile Yaşar Kemal Uğurlu arasındaki diyalog maça damga vurdu: Premier Ligde kaç kez böyle düdük duydun

ELEŞTİRİ DEĞİLDİ SESLİ DÜŞÜNDÜM

Beşiktaş’tan 22.5 milyon Euro gibi rekor bir bonservisle Everton’a giden golcü futbolcu kiralık oynadığı Crystal Palace da dahil olmak üzere Premier Lig’de 55 maçta görev alırken Uğurlu’nun yanıtı karşısında kısa bir süre şaşkınlık yaşasa da şu cevabı verdi: “Hocam sadece be değil herkes faul düşüncesinde. Siz belki görmeyebilirsiniz ama yardımcılar.... Ben sesli düşündüm, eleştiri değil hocam” dedi.

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CENK TOSUN LİGDE WEGHORST’U YAKALADI

31 yaşındaki futbolcu maçtan sonra ise Uğurlu’nun yaşanan pozisyonda devam kararı verdiğini ifade ederken “Biz de oyuna devam ettik. Hakem gözüyle de bakmak lazım. Onun da işi kolay değil” yorumunu yaptı. Alanya maçında 2 kez ağları havalandıran Cenk Tosun ligdeki toplam gol sayısını 8’e çıkarırken Manchester United’a transfer olan Wout Weghorst’u da yakaladı. Sezonun ilk 8 haftasında gol ya da asisti bulunmayan deneyimli futbolcu son 8 haftada 7 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig

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