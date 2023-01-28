Beşiktaş farklı kazandı, geceye damga vurdu! "İnsanüstü performans, Jorge Jesus'un taktiğini hatırlattı, Icardi'ye nazire yaptı..."

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Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-0'lık skorla kazandı ve ligde 5'te 5 yaptı.

Karşılaşmanın 20. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle öne geçen siyah-beyazlılar devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Beşiktaş'ın ikinci golü de 50. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Skoru belirleyen golü ise 59. dakikada Dele Alli kaydetti.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini devam ettiren siyah-beyazlıların puanı 38 oldu. Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

CENK TOSUN ZİRVEYE YERLEŞTİ

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 21. hafta maçında Cenk Tosun'un performansı dikkat çekti. Karşılaşmada dakikalar 20'yi gösterdiğinde sahneye Cenk Tosun çıktı ve takımını öne geçiren penaltı golünü kaydetti. Milli oyuncu penaltı pozisyonunda da yer alan isim oldu. Mücadelenin 50. dakikasında ise ceza sahasına çok çaprazdan girdi ve yaptığı harika vuruşla ikinci golünü kaydetti.

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ŞENOL GÜNEŞ İLE ÇOK FARKLI

Sezona Valerien Ismael yönetiminde giren Beşiktaş'ta Cenk Tosun, 9 maçta yalnızca 1 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, Şenol Güneş döneminde ligde 8 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti. Ayrıca Türkiye Kupası ile birlikte 10 maçta 10 gole ulaşmış oldu.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

Gollerine devam eden Cenk Tosun, 25 golle Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta en çok gol atan oyuncu oldu. Bu rekor 23 golle Cyle Larin'in elinde bulunuyordu.

YILLAR SONRA GELEN SEVİNÇ

Aboubakar, üçüncü Beşiktaş döneminde ilk kez 11'de sahaya çıkarken gol sonrasında Cenk Tosun ile klasikleşen sevinçlerini yaptı.

GÜNTEKİN ONAY: ABOUBAKAR İLE HER ŞEY DAHA KOLAY

Oynadığı futboldan keyif alan, izleyene keyif veren bir Beşiktaş var sahada.

Herkesin gözü Vincent Aboubakar’ın üzerindeydi. Dün belki gol atmasa da arkasında ve çevresinde oynayan futbolcuların performansını net bir şekilde arttırdı Kamerunlu.

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Her şeyden önce takıma ve taraftara bir özgüven ve sinerji katmış. Dün Dele Alli ilk kez bu kadar çalıştı, Gedson Fernandes yine insanüstü bir performans ortaya koyarken Cenk Tosun bir kez daha ne seviye bir golcü olduğunu gösterdi.

KALECi MERT GÜNOK YiNE ÇOK BAŞARILIYDI

Beşiktaş maçın başından sonuna kadar oyunu kontrolü altında tuttu. İstediği zaman tempoyu düşürdü, zaman zaman yükseltti. Sezon başından bu yana skoru bulduktan sonra özellikle son yarım saatlik bölümde dün ilk kez topu çok iyi dolaştırıp pas yaptı.

Alanyaspor, ligin iyi futbol oynayan ve topa en çok sahip olan ekiplerinden. Kontratak oyununu da gerektiğinde iyi uygulayan bir takım.

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Alanyaspor’un yakaladığı 3-4 gol pozisyonunda da son haftalardaki galibiyet serisinde büyük pay sahibi olan kaleci Mert Günok yine başarılıydı.

GÜNEŞ YENi YENi DOĞUYOR

5 eksikle ve bu kadar üstün bir oyunla Alanyaspor gibi kaliteli bir ekibe karşı kazanıp 5’te 5 yapmak önemli. Şenol Güneş etkisini en çok dün hissettik. Oynadığı futboldan keyif alan, izleyene keyif veren bir oyuncu grubu var sahada. Her şeyin ötesinde de tüm futbolcular yüzde 100’ünü ortaya koyup çok çalıştı.

Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Vincent Aboubakar ile Beşiktaş, bundan sonra problemleri daha kolay çözer. Yakın zamanda Rachid Ghezzal’ın da dönmesiyle ofansif gücü katlanacaktır.

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FIRAT AYDINUS: ORTA SAHADAKİ ÜÇLÜNÜN MÜKEMMEL PERFORMANSI CENK VE ABOUBAKAR'I ATEŞLEDİ

Dele Alli, Salih Uçan ve Gedson Fernandes dinamo gibi çalışıp hem savunmada hem hücumda iyi işler yaptılar.

Gerek oynanan oyun gerekse hakem kararları ile iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan ve 3-3 biten maç hâlâ hafızalarda. Son sekiz deplasman maçında galibiyeti olmayan Alanyaspor, hepsinde gol yediği bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 22 gol görmüştü. Farioli Beşiktaş karşısında, tutturduğunda rakiplerine ters gelen oyun tarzından yine taviz vermedi.

ÖN ALANDA BASKIYLA BAŞLADI

Şenol Güneş’in çıkardığı kadro Beşiktaş’ın hücuma dayalı ve ön alanda baskı kuran bir anlayışla mücadele edeceğinin göstergesiydi. Nitekim ilk 10 dakikada Aboubakar ve Cenk ile gol pozisyonları yakaladı. İleri üçlüde görev yapan Aboubakar, Cenk ve Muleka’nın ilk 45 dakikada çok etkiliydi. Bunun en önemli sebebi ise onlara ortada sahadan destek veren Dele Alli, Gedson ve Salih’in inanılmaz performanslarıydı. Kanatları iyi kullanan Cenk ve Muleka içeriye doğru deplase olduklarında Tayfur ve Masuaku’nun bindirme yapmaları pozisyon zenginliğine yol açtı. Ancak bu taktik anlayışın arkada bırakacağı alanlarla Alanya’nın tehlike yaratması işten değildi.

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JESUS’UN TAKTiĞiNi HATIRLATTI

Nitekim 14. dakikada Efecan’la ilk pozisyonuna giren Alanyaspor bunun sinyallerini verdi. Sonrasında üst üste girilen pozisyonlarda kaleci Mert’in başarısı takdire değerdi. 18. dakikada Furkan’ın hatası sonrası Cenk’in pozisyon takibi ve kaleci Runarsson’un zamanlama hatasıyla kazanılan penaltı golü Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

Riskli taktikle mücadele eden Beşiktaş’ın bu felsefesi bize Jorge Jesus’un Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe’ye oynattığı futbolu hatırlattı. İlk yarı itibariyla Masuaku hariç takım olarak iyiydi Beşiktaş. Bu bölümde dikkatimizi çeken bir başka olay, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Aboubakar golünde Kamerunlu futbolcunun akıl dolu aşırtma vuruşuydu. Aboubakar bu hareketiyle adeta ‘ben geldim’ dedi.

CENK, iCARDi’YE NAZiRE YAPTI

İkinci yarıya aynı baskı ve anlayışla başlayan Beşiktaş, Gedson’un yaratıcılığı ve enfes pası sonrası Cenk’in İcardi’ye nazire yaparcasına vuruşuyla mükemmel bir gol buldu. Daha önce yazdığım gibi Aboubakar takıma katılmış olsa da Beşiktaş’ın gol yükünü Cenk üstlenir.

Dele Alli’nin içinde olduğu üçüncü gol ise adeta maçın özetiydi. Farioli’nin “Asla taviz vermeyeceğiz” dediği geriden oyunu kurma sevdasının yarattığı zaaf, benzeri ancak halı saha maçlarında görülebilecek bir gol getirdi.

Belki hemen herkes ‘Maçın yıldızı Gedson’du’ diyebilir ama bana göre Mert Günok’tu. Tıpkı ilk yarıdaki 3-3’lük karşılaşmada olduğu gibi Alanya’nın maça ortak olmasını mani olan isimdi.