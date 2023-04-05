Cem Bölükbaşı, Espor’dan formula pistlerine uzanan eşsiz kariyeriyle tüm dünyada ilk ve tek

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Cem Bölükbaşı, adını ilk olarak Espor dünyasında duyurdu. Onbinlerce kişinin katıldığı Espor şampiyonalarında dünyanın en iyileri arasına giren Bölükbaşı, bu başarısını gerçek yarış pistlerine de taşımayı başardı. 2023 sezonu için anlaştığı TGM Grand Prix ile ilk yarışına hafta sonu çıkacak olan Bölükbaşı, sadece tüm dünyada eşi benzeri olmayan kariyerini ve hedeflerini Hürriyet’e anlattı...

· Espor’dan Formula 2’ye ve Super Formula’ya kadar yükseldin. Dünyada bunu başaran ilk yarışçı sensin diyebilir miyiz?

Evet! İlk ve tek pilotum.

100 BİN KİŞİ ARASINDAN FİNALLERE KALDI

· Espor kariyerinden bahseder misin? Nasıl başladı ve neler başardın?

Arabalara karşı her zaman meraklıydım. Espor’a başlarken de amacım hem oyun oynamak hem de sanalda yarış pilotu olabilmekti. Espor kariyerim 2017’de başladı. Iracing platformunda 80 bin kişi arasında ilk 20’ye kalarak Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandım. O dönem Formula 1, Espor şampiyonasını duyurdu ve orada da yaklaşık 100 bin kişi arasından finallere kaldım. O günden beri de çeşitli Espor şampiyonalarında yarışıyorum. 2017’de dünya beşincisi, 2018 yılında ise dünya ikincisi olduk takım olarak.

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F1’E EN YAKIN ARAÇLAR SUPER FORMULA’DA

· Super Formula nedir, kısaca anlatır mısın?

Super Formula için Japonya’nın Formula 1 serisi diyebiliriz. Tarihi 1970’li yıllara dayanıyor ve kullandığımız araçlar da bugün Formula 1’e en yakın araçlar olarak biliniyor. Aynı şekilde rekabet açısından da en yüksek serilerden biri. Buna ek olarak buradan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası veya Formula 1 gibi serilere yükselen çok pilot var. Formula 1 için konuşacak olursam aralarında; Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Kamui Kobayashi, Stoffel Vandoorne veya Pierre Gasly gibi isimler bulunuyor.

F1’E SADECE PARAYLA DEĞiL ESPOR’LA DA GiDiLEBiLECEĞiNi TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞiM

· Gerçekçi bir yaklaşımla; Cem Bölükbaşı’nın Formula 1’de yarışma şansı yüzde kaçtır?

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Bu sene öncelikli hedefim Super Formula serisinde elimden gelenin en iyisini yapmak. Devamında elbet Formula 1’e geçmek istiyorum. Bunu başaranlar oldu, benim de hedefim bu.

· Senin yolunu takip eden gençler var mı? Varsa onlara neler tavsiye edersin?

Formula 1 çok fazla bütçe gerektiren pahalı bir spor. Keza oraya giden yolculuk da böyle. Ancak ben rakiplerimin izlediği yolun aksine Espor’dan başlayarak F2’ye, ardından da Super Formula’ya geldim. Bu nedenle ben, gelecekte F1 pilotu olmak isteyenlere bunun farklı bir yol ile de gerçekleşebileceğini göstermek istiyorum. Oraya sadece parayla değil, çok çalışarak ve Espor yoluyla da ulaşabilirsiniz.

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ESPOR iYi AMA GERÇEK YARIŞIN TADI BAŞKA

· Espor’a devam ediyor musun? Bu, gerçek yarış pilotları için tavsiye edilen bir durum mudur?

Tabii ki devam ediyorum. Yalnız bu artık gerçek yarış deneyimi için simülatörde yaptığımız antrenmanlar şeklinde ilerliyor. Burada amacım pistler hakkında bilgi toplamak yönünde oluyor.

· Direksiyona geçip yarışmak senin için ne ifade ediyor?

Kazanınca ne hissediyorsun? Hedefim her zaman gerçek bir yarış pilotu olmaktı. Direksiyon başında olmak benim için en zevkli, en evde hissettiğim ve en mutlu olduğum anların başında geliyor. Kazanmak ise çok farklı bir his, hatta sonra sizi daha fazlasını elde etmeniz için motive de ediyor.

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CEM BÖLÜKBAŞIN’NIN YARIŞ KARiYERi

2017-2020

· Espor

2019

· GT4 Avrupa Serisi

· Formula Renault Eurocup

2020

· GT4 Avrupa Serisi

· Euroformula Open

Championship

· F3 Asya Şampiyonası

2021

· Formula 3 Asya Serisi

· Avrupa Le Mans Serisi

· Euro Formula Open

· GT Avrupa Serise

2022

· Formula Asya Şampiyonası

· Formula 2 Şampiyonası

2023

· Super Formula