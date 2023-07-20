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Cedric Bakambu, Galatasaray'da! Hollanda'ya giden Erden Timur transferi bitirdi

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#Transfer#Galatasaray#Bakambu
Cedric Bakambu, Galatasarayda Hollandaya giden Erden Timur transferi bitirdi
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 07:00

Galatasaray, Cedric Bakambu transferinde mutlu sona ulaştı. Erden Timur'un Hollanda'ya giderek Al Nassr ile oyuncu arasındaki fesih düğümünü çözmesinin ardından transfer bitti.

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Galatasaray’da Mauro İcardi’nin alternatifi olması beklenen ancak Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara’nın rahatsızlığı nedeniyle durumu belirsiz kalınca transferi daha da önem kazanan Cedric Bakambu artık sarı kırmızılı takımda.

Galatasaray’dan teklif almadan 3 gün önce Al Nassr ile sözleşme imzalayan Bakambu’nun, kontrat feshi için uzun süredir Suudi kulübüyle görüştüğü biliniyordu.

Cedric Bakambu, Galatasarayda Hollandaya giden Erden Timur transferi bitirdi

SALI GECESİ TRANSFER BİTTİ

Sarı kırmızılı kulübün Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da Hollanda’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelip bu transfere nokta koymak için önceki özel uçakla Amstredam’a gitti.

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Sarı kırmızılı idarecinin devreye girmesiyle birlikte Al Nassr ve Bakambu’nun fesih konusu çözüldü ve Demokrtik Kongolu oyuncunun Aslan olmasının önünde hiçbir engel kalmadı. İstanbul’da kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak olan 32 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldız takımın Florya’daki yeni sezon hazırlıklarında da sahadaki yerini alacak.

40 MİLYON EUYROYA ÇİN'E TRANSFER OLDU

Türkiye’de daha önce Bursaspor forması giyen Bakambu, Timsah’tan 7.5 milyon Euro’ya Villarreal’a trans fer olurken İspanyol ekibindeki geçirdiği 2.5 sezonun ardından 40 milyon Euro’luk bonservis karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan’ın yolunu tutmuştu.

Bakambu Çin’deki 4 yılının ardından bedelsiz olarak önce Marsilya sonra da Olympiakos’ta forma giydi.

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#Transfer#Galatasaray#Bakambu