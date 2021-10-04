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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi! "15 kişiye karşı 11 kişi oynadık"

#Rizespor#Tahir Kıran#Galatasaray
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kırandan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi 15 kişiye karşı 11 kişi oynadık

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray'a 3-2 yenildikleri karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Hakem kararlarına değinen Tahir Kıran, karşılaşmayla ilgili olarak TV 100'e yaptığı açıklamada, "Çok bir şey söylemek istemiyorum. 80 milyon izledi. Onların takdirine bırakıyorum. Tek kelime konuşmuyorum. Ancak suskun kalacağımın garantisi yok. Herkes kendine göre hesabını yapacaktır. Ne kaybettiğimiz ilk maç, ne de son maç. Yapılanları gördük. Polemiğe girmek istemiyorum. Maçtan sonra soyunma odasına gittim ve takımı tek tek takımı tebrik ettim. 11 kişiye karşı 15 kişi oynayınca biraz sıkıntı oluyor. Ona gücün yetmiyor. Sanki 15 kişiye karşı oynamış gibi hissettik." dedi.

Son golde VAR'a gidilmesini beklediklerini belirten Tahir Kıran, "Son golde sanırım elektrikler kesildi, VAR ile iletişim koptu. Riva ile görüşemediler sanırım. Ali Palabıyık kendine yakışanı yaptı, maçı güzel şekilde idare etmiştir. Herkes VAR'a gidecek diye düşündü. Bir anda düdüğü çaldı maçı bitirdi. Skor tabelası ondan 2-2 kaldı. Benim takımım bir gün böyle maç kazanırsa, ben kendime yediremem" diye konuştu.

Galatasaray'ın maçtan sonra Rizespor'a teşekkür etmemesine tepki gösteren Tahir Kıran "Galatasaray'ı tebrik ederiz, başarılar dileriz. En iyi şekilde rakibimizi ağırladık. Onlar sadece Valimize ve Emniyet Müdürümüze teşekkür etmişler. Bize de teşekkür etmelerini isterdik. Yedek oyuncuları ve teknik heyeti tribüne aldım. Ben gittim aldım ve protokol tribününe oturttum. Herkes kendine yakışanı yapar." ifadelerini kullandı.

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Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın gülücük paylaşımının sorulması üzerine Kıran, "Oğulcan Çağlayan muhatabım değil." dedi.

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#Rizespor#Tahir Kıran#Galatasaray