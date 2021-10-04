Ali Palabıyık'ın Rizespor - Galatasaray maçı kararları olay oldu! 'Bu hata nasıl yapılır...' Sebep Halil Umut Meler mi?

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Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık ile VAR hakemi Abdulkadir Bitigen’in performansını anlatmaya satırlar yetmez. Süper Lig seviyesinde bir maça bu kadar kritik hata nasıl sığabilir? Palabıyık ve Bitigen, çok kötü bir performans sergiledi. 4 büyük hata. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag-Rangers maçından dönen Palabıyık’ın konsantrasyonu hiç yoktu. Bitigen, VAR’da bariz hatalarıyla dikkat çekti. Şimdi gelelim o inanılmaz hatalara...

RİZE'NİN İLK GOLÜ İPTAL EDİLMELİYDİ

Dakika 17: Rizespor’un Pohjanpalo ile bulduğu ilk gol öncesinde Cemali’nin Berkan’ı net çekmesi ve ardından Aminu ile çarpışmasında hakem faulü atladı. VAR’ın atak başlangıç fazına döndürüp faulü izletmesi gerekir. Gol iptal edilmeliydi. Hem hakem hem VAR hatası var.

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MUSLERA VE MOHAMED ATILMALIYDI

Dakika 40: Hakem, basit bir aut kararı sonrasında Muslera’nın yardımcı hakeme abartılı itirazına sarı kart gösterdi. Palabıyık’ın kartı yazması esnasında ısrarla itirazını sürdüren Muslera, topu da dışarı vurarak hemen önünde protestosuna devam etti.

İkinci sarıyla atılmalıydı. Hakemin hatası, VAR karışamaz. Ayrıca skor 2-2 iken, Mostafa Mohamed top kazanma mücadelesinde sol eliyle Holmen’in yüzüne vurdu.

Doğal koşan bir el açılması değildi. 42. dakikadan sarı kartı olan Mohamed’in ikinci sarıdan atılması gerekirdi. Hakemin hatası, VAR karışamaz.

G.SARAY’IN 3. GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR

Dakika 90+11: Morutan’ın golü öncesinde atak başlangıç fazında Galatasaray ceza alanı önünde Halil’in Rizesporlu oyuncuya net faulü var. Diagne’nin de asist öncesi bir hareketi var. Hakem ikisini de atladı, VAR müdahale etmeliydi. Hem hakem hem VAR hatası.

ALİ PALABIYIK İÇİN FLAŞ İDDİA! SEBEP HALİL UMUT MELER Mİ?

Ali Palabıyık'ın dün geceki performansı sonrası bir süre dinlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TV100'ün iddiasına göre; bir MHK yetkilisi "Ali Palabıyık'ın morali bozuk, çünkü Halil Umut Meler'in kendisinin önüne geçtiğini düşünüyor" dedi.

Palabıyık'ın moralinin bu sebeple bozuk olduğu da iddialar arasında.



FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag ile İskoçya'nın Rangers takımları arasındaki maçı yönetmişti. Halil Umut Meler ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Salzburg - Lille mücadelesinde görev aldı.