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Şampiyonlar Ligi'nin en uzun VAR incelemesi... Mete Kalkavan Halil Umut Meler'i zor duruma mı düşürdü? 'Gri' detay...

#Halil Umut Meler#Salzburg Lille Penaltı#Salzburg Lille Mete Kalkavan
Şampiyonlar Liginin en uzun VAR incelemesi... Mete Kalkavan Halil Umut Meleri zor duruma mı düşürdü Gri detay...
Burak Akın

Lille ile Salzburg'u karşı karşıya getiren mücadelede hakem Halil Umut Meler'in penaltı kararları tartışma konusu olurken, VAR incelemesi 3 dakikalık bir zaman kaybına yol açtı. Halil Umut Meler, inceleme esnasında penaltı pozisyondaki müdahaleyi tespit etti ve kararından geri dönmedi. Protokole göre VAR gri pozisyonlara müdahil olamıyor. Peki Mete Kalkavan penaltı / faul pozisyonlarında Halil Umut Meler'i ekrana çağırarak genç meslektaşını zor duruma mı düşürdü? Gecenin çok tartışılan pozisyonları sonrası VAR protokolünü tekrar hatırlıyoruz...

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Spor Arena Detay - Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Lille ile Salzburg ile karşılaşırken mücadelenin ilk yarısında hakem Halil Umut Meler'in verdiği iki penaltı kararı maça damga vurdu.

BOTMAN ADEYEMİ'Yİ DÜŞÜRDÜ

İlk penaltı pozisyonu maçın 30. dakikasında gerçekleşti. Salzburg'un forveti Adeyemi, Botman'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Halil Umut Meler tereddütsüz şekilde penaltı noktasına gitti.

Başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille futbolcuları, pozisyonun penaltı olmadığı ve pozisyonun öncesinde kendi lehlerine faul verilmesi yönünde itirazlarda bulundu.

Şampiyonlar Liginin en uzun VAR incelemesi... Mete Kalkavan Halil Umut Meleri zor duruma mı düşürdü Gri detay...

METE KALKAVAN VAR'A ÇAĞIRDI, 3 DAKİKA SONRA KARAR ÇIKTI

Mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu izlemesi için Halil Umut Meler'i çağırdı. Kalkavan'ın Meler'i, pozisyon öncesinde faul beklentisinin oluştuğu pozisyonla ilgili ekrana davet ettiği düşünülüyordu. Ancak Halil Umut Meler'e, ceza sahası içerisinde düdük çaldığı penaltı pozisyon izletildi.

Şampiyonlar Liginin en uzun VAR incelemesi... Mete Kalkavan Halil Umut Meleri zor duruma mı düşürdü Gri detay...

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Meler, topa müdahale etmeden hemen önce Botman'ın diziyle rakibine temasını tespit edince VAR'ın kararına uymayarak penaltı kararını onayladı. Bunun ardından Mete Kalkavan, pozisyon öncesi Lille futbolcusunun yerde kaldığı pozisyonu izletti. Pozisyonda Lille takımının oyuncusunun kendi ayaklarına takılarak yere düştüğü görüldü.

DEVLER LİGİ'NİN EN UZUN VAR İNCELEMESİ

Bu iki pozisyonun detaylı incelemesi yaklaşık 3 dakika sürdü ve Şampiyonlar Ligi'nde alışık olmadığımız vakit kaybı yaşandı. Meler, kararından geri adım atmazken pozisyonları Burak Yılmaz ve arkadaşlarına izah etti.

Şampiyonlar Liginin en uzun VAR incelemesi... Mete Kalkavan Halil Umut Meleri zor duruma mı düşürdü Gri detay...

BURAK'TAN TÜRKÇE İSYAN: HOCAM YAPMA

Milli futbolcunun verilen karara yaptığı itirazlarda kurduğu Türkçe cümleler kameralara yansıdı.

Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e 'Hoca yapma ya' dediği ekranlardan duyulurken, Meler kararında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

KALKAVAN MELER'İ ZOR DURUMA MI DÜŞÜRDÜ?

Peki Mete Kalkavan penaltı / faul pozisyonlarında Halil Umut Meler'i ekrana çağırarak genç meslektaşını zor duruma mı düşürdü?

Protokole göre VAR gri pozisyonlara müdahil olamıyor. Penaltı pozisyonunda fiziki müdahale olmasına karşın Meler'in ekrana davet edilmesi bu açıdan tartışma yarattı.  

Şampiyonlar Liginin en uzun VAR incelemesi... Mete Kalkavan Halil Umut Meleri zor duruma mı düşürdü Gri detay...

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VAR SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

- 'Gri pozisyonlarda' VAR'daki ekip müdahil olmayacak
- Açık ve net olan pozisyonların hepsine VAR müdahale edecek
- VAR karar vermeyecek, hakemin pozisyonu tekrar izlemesini sağlayacak
- Kararı yine maçın orta hakemi verecek

PROTOKOLDE NELER VAR?

VAR Protokolü’nde hakeme penaltı kapsamında ne tür yardımlarda bulunabileceği açıkça belirtilmektedir:

1- Yanlış verilen penaltı kararı.
2- Yanlışlıkla verilmeyen penaltı kararı.
3- Olayın gerçekleştiği yer (ceza sahasının içinde veya dışında).
4- APP(Atak Başlangıç Fazı)’da golü atan takımın ihlali (ofsayt, faul, elle oynama vs.).
5- Olay öncesinde topun oyundan çıkması.
6- Penaltı vuruşunda kalecinin ve/veya penaltı vuruşunu kullanan futbolcunun ihlalde bulunması.
7- Penaltı vuruşunda top kale direkleri veya kaleciden geri döndüğünde, doğrudan oyuna dahil olan bir hücum oyuncusu veya defans oyuncusunun ceza sahası ihlali.

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a-) Ceza sahası ihlali yapan hücum oyuncusu gol atarsa veya gole ya da başka bir penaltı vuruşuna dahil olursa,
b-) Ceza sahası ihlali yapan savunma oyuncusu gol atılabilecek bir durumda topla oynayan veya oynayabilecek durumda olan bir hücum oyuncusunu engellerse

ADEYEMİ HESABI AÇTI

Penaltı kararının ardından Salzburg'ta topun başına geçen Adeyemi, 35. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 üstün duruma getirdi.

Şampiyonlar Liginin en uzun VAR incelemesi... Mete Kalkavan Halil Umut Meleri zor duruma mı düşürdü Gri detay...

BU KEZ BURAK PENALTI YAPTIRDI

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında hakem Halil Umut Meler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

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Salzburg'un kazandığı frikikte Burak Yılmaz, barajdayken topa eliyle müdahale etti. Halil Umut Meler tereddüt etmeden penaltı kararı verdi. Topun başına bir kez daha geçen Adeyemi, 53. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Verilen penaltı kararına Lille'den hiçbir oyuncunun itiraz etmediği görüldü.

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