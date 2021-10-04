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Galatasaray Rize’de deja-vu yaşadı

#Galatasaray#Rizespor#Süper Lig
Galatasaray Rize’de deja-vu yaşadı

Geçen seneki 4-3’lük maçın tam tersi bir senaryo gerçekleşti.

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Banu YELKOVAN - Marsilya maçında alınan galibiyet hissiyatlı beraberlik, Galatasaray’da işlerin sonunda yoluna girdiğine, takımın birbirine alıştığına ve tempolu, dinamik oyununu lige de yansıtacağına dair sinyaller vermiş, sarı kırmızılı taraftarlar peş peşe gelen puan kayıplarına rağmen sakinlemiş ve Fatih Terim’in işaret ettiği, “Hocanın bir bildiği var” noktasına yaklaşmıştı.

BİRBİRİNDEN FARKLI 11’LER

Terim, geride kalan haftaların tamamında birbirinden farklı 11’lerle sahaya çıkarak, kimin kimle nerede nasıl oynadığı konusunda etraflıca fikir sahibi olmaya ve kadrosundaki tüm isimlere (belki de son) şanslarını vermeye kararlıydı besbelli.

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Aynı kadroyla başlayıp, skoru aldıktan sonra bu rotasyonu yapmasının, bütün rakiplerinin kazandığı haftada daha mantıklı olacağını düşünenlerin sayısı az değildi ancak Mustafa Muhamed’in henüz maç başlar başlamaz golü bulması, en şüphecileri bile sakinleştirmeye yetti, en azından sonraki 12 dakika boyunca.

8 DAKİKADA 2 GOL YEDİLER

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17. dakikada Pohjanpalo ayağından beraberliği yakaladı yeşil mavililer. Sadece 8 dakika sonra, Fin oyuncu takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydedecekti.

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Kırmızı kart, penaltı, zorunlu oyuncu değişiklikleri... Maçın son kısmı, özellikle uzatma dakikaları tamamından daha fazla pozisyona ve heyecana sahne oldu. Son dakikada geçen seneki 4-3’lük maçın neredeyse tam tersi senaryo yaşandı ve Diagne’nin neredeyse tek başına hazırladığı pozisyonda son vuruş Morutan’dan geldi. Galatasaray hem rövanşı hem çok gerekli 3 puanı böylece almış oldu.

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#Galatasaray#Rizespor#Süper Lig