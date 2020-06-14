Çaykur Rizespor 2-0 Galatasaray | Maç özeti ve golleri

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Galatasaray, Süper Lig'de 27. hafta maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi..

Çaykur Rizespor, 42. dakikada Milan Skoda ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Ev sahibi ekip, 53. dakikada Tunay Torun ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka olmadı ve Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İKİ SAKATLIK

Mücadelenin 24. dakikasında Muslera sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı ve yerini Okan Kocuk'a bıraktı. Sarı-kırmızılılar da Florin Andone de 72. dakikada sakatlığı sebebiyle kenara geldi.

Galatasaray'da Adem Büyük 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ryan Donk da 61. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Onyekuru, Feghouli, Falcao.

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

1. dakikada Feghouli'nin hatalı geri pasında araya giren Skoda, ceza yayı üzerinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlağı Muslera kontrol etti.

6. dakikada Donk'un orta sahanın sağından ceza alanına ortasında, Moroziuk'un ters vuruşu sonrası filelere gitmekte olan topu kaleci Tarık Çetin son anda kontrol etti.

15. dakikada kaleci Muslera, Skoda ile ceza sahası içerisinde girdiği ikili mücadelede sakatlanınca, oyun uzun süre durdu. Deneyimli kaleci yerini 24. dakikada Okan Kocuk'a bıraktı.

40. dakikada Samudio'nun yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıya hükmetti.

42. dakikada Skoda'nın penaltı vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sağından filelere gitmekte olan topu çeldi. Skoda, dönen topu tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0.

45 16. dakikada Feghouli'nin düşürülmesiyle kazanılan faul atışında, ceza sahası sol çizgisine yakın noktadan Falcao'nun vuruşu sonrası top üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına ortasında, ikinci yarıda oyuna giren Andone'nin kafa vuruşunda, top kaleci Tarık Çetin'in kontrolünde az farkla yandan auta çıktı.

53. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine sert ortasında Lemina'dan seken top Tunay Torun'un önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direkte vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0.

54. dakikada sağdan ceza sahasına giren Feghouli'nin penaltı noktası

üzerine pası sonrası müsait pozisyonda Enyekuru'nun vuruşunda, kaleci Tarık

Çetin topu güçlükle kornere çeldi.

68. dakikada Galatasaray'da ikinci yarının başında oyuna giren Andone, kaleci Tarık Çetin ile çarpıştı ve sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yaşanan çarpışmanın kasti olmadığına hükmetti.

80. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üsten dışarı çıktı.

90 2. dakikada sağ kanatta kazanılan faul atışında Seri'nin ortasına ceza sahası içerisinde Lemina'nın kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90 8. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde sert şutunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.