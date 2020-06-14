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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika! Galatasaray'da Fernando Muslera şoku! Ambulansla hastaneye böyle götürüldü...
GeriFutbol Son dakika! Galatasaray'da Fernando Muslera şoku! Ambulansla hastaneye böyle götürüldü...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 21:55,

Son dakika! Galatasaray'da Fernando Muslera şoku! Ambulansla hastaneye böyle götürüldü...

Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Fernando Muslera şoku yaşanıyor...

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Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlandı.

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Uruguaylı kaleci oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü.

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Mücadelenin 15. dakikasında Rizesporlu futbolcu Skoda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çarpışan Muslera acı içinde yerde kaldı.

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Sahaya giren sağlık görevlisi hemen oyuncu değişikliği işaret etti. Muslera için oyun alanına ambulans geldi ve Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı.

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Galatasaray'da yedek kaleci Okan Koçuk Muslera'nın yerine oyuna gidi.

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Selçuk İnan, hakemden izin alarak oyun alanına girdi ve Muslera'nın yanına gitti.

7OFSAYTI NEDEN KALDIRMADI TARTIŞMASI
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'OFSAYTI NEDEN KALDIRMADI' TARTIŞMASI

Muslera'nın sakatlandığı pozisyonun başlangıcında savunma arkasına sarkan Rizesporlu oyuncunun ofsayt olduğu yönünde sosyal medyada tartışmalar çıktı. Ofsayt bayrağı kalksa sakatlık olmayacaktı gibi yazılar yazıldı.

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VAR ile birlikte yan hakemlerin yakın pozisyonlarda ofsayt bayraklarını kaldırmayıp pozisyonun bitimini beklemeleri isteniyor.

9YİNE RİZE YİNE SAKATLIK
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YİNE RİZE YİNE SAKATLIK

Galatasaray'da geçen sezon yine Rize deplasmanında Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.

10KAPTANLIK DONKA
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KAPTANLIK DONK'A

Galatasaray'da Muslera'nın çıkmasıyla kaptanlık bandı Ryan Donk'a geçti.

11AYAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ
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AYAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

126-8 AY YOK
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6-8 AY YOK

Muslera'nın 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Muslera'nın sakatlığının Emre Akbaba'nın sakatlığıyla hemen hemen aynı olduğu belirtildi.

13Musleranın röntgen filmi
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Muslera'nın röntgen filmi

14Tribündeki Abdurrahim Albayrak da büyük üzüntü yaşadı
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Tribündeki Abdurrahim Albayrak da büyük üzüntü yaşadı

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Fernando Muslera hastaneye böyle götürüldü.

16SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI BULDU
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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI BULDU

Fernando Muslera'nın sakatlanması sonrası sosyal medyada Uruguaylı kaleci için binlerce paylaşım yapıldı.

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Süper Lig kulüpleri ve futbolcular da Muslera için geçmiş olsun paylaşımı yaptı.

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Fenerbahçe, Başakşehir, Rizespor gibi kulüpler Muslera ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

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Arda Turan, Burak Yılmaz, Uğurcan Çakır gibi ünlü futbolcular da Uruguaylı kaleciyi unutmadı ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.

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Biz de Spor Arena ailesi olarak Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

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