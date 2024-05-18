Canlı | Süper Lig'de aynı anda 7 maç! Düşme hattı...

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Süper Lig'in 37. haftasında aynı anda 7 maç başladı. Avrupa yarışı ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleler oynanıyor.
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İlk yarılar oynanıyor
Gaziantep FK 0-0 Fatih Karagümrük
Çaykur Rizespor 0-0 Kasımpaşa
Kayserispor 0-0 Konyaspor
Samsunspor 0-1 Alanyaspor
Başakşehir 0-0 Trabzonspor
Ankaragücü 0-0 Pendikspor
MAÇLAR HANGİ KANALDA SAAT KAAÇTA?
Süper Lig maçları saat 19.00'da başladı ve beIN Sports'tan ortak konferans yayını gerçekleştiriliyor.