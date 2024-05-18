Başakşehir -Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu! Başakşehir - TS CANLI YAYIN kanalı

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Başakşehir - Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ve saati bugün oynanacak karşılaşma öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmaları kapsamında bu akşam Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Peki, Başakşehir -Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir -Trabzonspor maçı saati, kanalı ve muhtemel 11'ler...

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'un Başakşehir maçı kadrosu

Uğurcan, Muhammet Taha Tepe, Onuralp, Baniya, Fernandez, Denswil, Meunier, Mehmet Can, Eren, Arif, Berat, Mendy, Kerem, Göktan, Umut Güneş, Bardhi, Orsic, Fountas, Visça, Onuachu, Umut Bozok, Enis Destan