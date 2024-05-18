Beşiktaş - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu! BJK - Hatayspor CANLI YAYIN kanal ve saat bilgisi

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 37. hafta heyecanı bugün oynanacak Beşiktaş - Hatayspor maçıyla devam ediyor. Maçla ilgili en çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "Beşiktaş - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı ilk sıralarda yer alıyor. Merak edilen ayrıntılar belli oldu. Peki, Beşiktaş - Htayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan BJK - Hatayspor maçı canlı yayın kanalı ve saati ve iki takımın muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktak Hatayspor karşılaşması saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda başlayacak. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU!

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Rashica, Gedson, Salih Uçan, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy.



Hatayspor: Bekaj; Kamil Ahmet, Kilama, Bural, Cemali; Massanga; Rui Pedro, Boudjemaa Dele-Bashiru, Joelson Fernandes; Strandberg.

Haberin Devamı

Avrupa için puan lazım



Kötü geçen bir sezonun ardından Türkiye Kupası şampiyonluğunu hedef belirleyen siyah-beyazlılar, 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynanacak final müsabakasında zafere ulaşarak hem kupayı müzesinde götürmek hem de gelecek sezon Avrupa kupalarındaki yerini kesinleştirmek istiyor. Aksi durumda ise siyah-beyazlıların ligi bitireceği sıralamada da önemli olacak. Bu bakımdan Kartal, ligde kalan son 2 haftada kayıp yaşamak istemiyor.



Sakatlarda son durum



Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Rachid Ghezzal ve Jackson Muleka’nın yarın görev alıp almayacağına ilişkin son kararı sağlık heyeti verecek. Ayrıca Alanyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Milot Rashica ise yarınki karşılaşmada oynayabilecek durumda.



Al-Musrati, Colley ve Semih Kılıçsoy’un cezaları bitti



Kırmızı kart cezalısı Al-Musrati ile sarı kart ceza sınırına ulaştıkları için geçtiğimiz hafta sahadaki yerlerini alamayan Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da cezalarını tamamladı. Bu 3 futbolcu, görev verilmesi halinde yarın Hatayspor maçında forma giyebilecek.