Canlı | Süper Lig'de aynı anda 10 maç! Düşme hattı, Avrupa yarışı ve şampiyonluk...

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Süper Lig'in 36. haftasında aynı anda 10 maç başladı. Şampiyonluk, Avrupa yarışı ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleler oynanıyor.
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CANLI SKOR
Pendikspor 0-0 Çaykur Rizespor
Alanyaspor 0-0 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 İstanbulspor
Konyaspor 3-0 Samsunspor
Hatayspor 0-0 Ankaragücü
Kasımpaşa 2-0 Antalyaspor
Adana Demirspor 1-2 Gaziantep FK
Sivasspor 0-1 Başakşehir
MAÇLAR HANGİ KANALDA SAAT KAAÇTA?
Süper Lig maçları saat 19.00'da başladı ve beIN Sports'tan ortak konferans yayını gerçekleştiriliyor.