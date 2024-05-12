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Canlı | Süper Lig'de aynı anda 10 maç! Düşme hattı, Avrupa yarışı ve şampiyonluk...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş#Trabzonspor
Canlı | Süper Ligde aynı anda 10 maç Düşme hattı, Avrupa yarışı ve şampiyonluk...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 19:01

Süper Lig'in 36. haftasının maçları aynı anda başladı. Ligde 10 karşılaşma oynanıyor ve çıkan sonuçlara göre düşme hattı, Avrupa ve şampiyonluk yarışları etkilenecek. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 36. haftasında aynı anda 10 maç başladı. Şampiyonluk, Avrupa yarışı ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleler oynanıyor.

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CANLI SKOR

Pendikspor 0-0 Çaykur Rizespor
Alanyaspor 0-0 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 İstanbulspor
Konyaspor 3-0 Samsunspor
Hatayspor 0-0 Ankaragücü
Kasımpaşa 2-0 Antalyaspor
Adana Demirspor 1-2 Gaziantep FK
Sivasspor 0-1 Başakşehir

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MAÇLAR HANGİ KANALDA SAAT KAAÇTA?

Süper Lig maçları saat 19.00'da başladı ve beIN Sports'tan ortak konferans yayını gerçekleştiriliyor.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Trabzonspor

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