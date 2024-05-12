Canlı: Fenerbahçe - Kayserispor maçı

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

BATSHUAYI ÖNE GEÇİRDİ Fenerbahçe, mücadelenin 18. dakikasında Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. "İLAVE MOTİVASYONA İHTİYAÇ YOK" Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: "Böyle bir maçta oyuncularımızın ilave bir motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu stadyumda büyük ve önemli bir takıma karşı oynamak, başarılı olmak için cesur olmalı, çok iyi olmalıyız, fazla pozisyon vermemeliyiz. Bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Sahada karşımıza çıkanı almak için hazırız." Canlı Anlatım Özeti BATSHUAYI ÖNE GEÇİRDİ "İLAVE MOTİVASYONA İHTİYAÇ YOK"

Maçta ilk devre oynanıyor

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

Gol: 18' Batshuayi, 43' Djiku

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Bitime 3 hafta kala 6 puan farkla önde olan Galatasaray, Karagümrük’ü yener; Fenerbahçe Kayserispor’a puan kaybederse sarı kırmızılılar şampiyonluğu garantileyecek. Kanarya’nın yenilmesi halinde Cimbom’a mutlu son için 1 puan dahi yetecek

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı, saat 19.00'da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun düdüğüyle başladı.

Karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Djiku, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi

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Kayserispor: Bilal, Carole, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Shukurov, Kartal Kayra, Bourabia, Mane, Boa Morte, Cardoso.

Ligde 46. randevu

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 46. kez mücadele edecek. Geride kalan 45 maçta sarı-lacivertliler 28 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 98 gol atarken, Kayserispor ise 48 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin 3, Cengiz Ünder’in de tek golüyle 4-3’lük skorla kazandı.

VAR'da Portekizli Claudio Pereira

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Claudio Pereira olarak açıklandı.

Pereira bu sezon 28 resmi maçta düdük çaldı. Yunanistan'da "Panathinaikos-AEK" maçını yönetti.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0’lık skorla aldı. 20 Şubat 2005’te Kadıköy’de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018’de 5-0, 29 Aralık 2013’te de 5-1’lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1’lik galibiyet elde etti. Bu sezonki 7 gollü maç en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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24 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe ligde oynadığı son 24 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş’ı 2’şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor’u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

6 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de Kayserispor karşılaşması öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.

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Mert Müldür cezalı, 3 isim sakat

Fenerbahçe’nin sağ beki Mert Müldür, sarı kart cezası nedeniyle sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı süren İsmail Yüksek’in yanı sıra Konya maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol ayak arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci ve sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Bright Osayi Samuel’in tedavileri sürüyor. Bu 3 futbolcu da maç kadrosunda olmayacak. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde’nin durumuna teknik heyet maç günü karar verecek.

Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.