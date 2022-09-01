İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan TFF binasına saldırı hakkında açıklamalar: 2 zanlı gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF'nin Riva'daki binasına yapılan saldırı sonrası iki zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamaları;

11 atış yapıldı, 5’i isabetli. C.U ve U.G gözaltına alındı. Yaklaşık hemen derenin kenarında 250 metre karşıda bir evde yaşıyorlar. Olaydan hemen önce tesadüfü bir polis memurumuz da var ve selfie çekiyorlar. O görüntüler de elimizde. Bunlar hem alkol alıyor, hem de denize giriyor ve o esnada bu atışı gerçekleştiriyorlar.

MASALARINA İSABET EDEN KURŞUNLAR VAR

Allah korumuş çünkü ben beraber atılan kurşunların isabetlerini de gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. Hem sayın Başkanın koltuğunun üzerinden hem de kurulun masalarına isabet eden kurşunlar var.

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TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN

Olay tüm yönleriyle soruşturulacak, arkasında ne vardır ne yoktur. Kafada tek bir soru kalmayıncaya kadar bu konudaki soruşturmayı derinleştireceğimizi ifade ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Bizim için büyük bir mükafat.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: BİR FANATİZM PROBLEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir menfur saldırıyı çok kısa bir sürede hemen yakalamaları son derece önemli. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum, ligler başlayalı 4 hafta oldu ama maalesef bir fanatizm ve bir twitter problemi şimdiden başladı. Ben buradan bütün başkanlarımıza, bütün teknik direktörlerimize, bütün taraftarlarımıza istirham ediyorum; her yenilgiden sonra her beraberlikte hakemleri, federasyonu suçlamayın. Önce insan olduğumuzu hatırlayalım. Eğer hatırlamazsak daha çok böyle şeyler yaşanır. Biz sporu barış ve kardeşlik olarak görüyoruz. Bu şekilde davranalım. Bu da herkese bir ders olsun

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak toplantı halinde iken Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerimizdeki yönetim binamıza kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

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Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Güvenlik güçlerimiz başlattıkları operasyonla çok kısa sürede saldırının faillerini yakalamayı başarmıştır. Türk adaletinin de olayın sorumlularına hak ettikleri cezayı vereceğinden şüphemiz yoktur.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Türk futbolunun tüm paydaşlarıyla dostluk ve birliktelik içerisinde olması gerektiğini birçok kez dile getirmiş Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, telefonla arayarak üzüntülerini ve desteklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, bizzat Türkiye Futbol Federasyonu’na gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş’a, saldırının ardından Riva’ya gelerek bizi yalnız bırakmayan tüm kulüp başkanlarımız ve devlet yetkililerimiz ile saldırının ardından geçmiş olsun dileklerinde bulunan kulüplerimiz, futbolcularımız, futbol insanlarımız, tüm futbolseverler ve Türk halkına teşekkür ederiz.

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YARALANAN OLMADI

Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Saldırının hemen sonrasında olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasindaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaktaştığı öğrenildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kulüpler Birliği Vakfı, saldırı hakkında "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

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