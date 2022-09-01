Son Dakika: TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı! 7 kurşun isabet etti, soruşturma başlatıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

7 KURŞUN İSABET ETTİ

TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.



Riva Tesisleri’nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasindaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaktaştığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Vali Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

SOYLU, TFF BİNASINA GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da inceleme yapmak için Türkiye Futbol Federasyonu binasına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kulüpler Birliği Vakfı, saldırı hakkında "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

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KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki binasına düzenlenen silahlı saldırının ardından kulüpler geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Kulüplerden yapılan açıklamalar şu şekilde:

FENERBAHÇE

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz."

TRABZONSPOR

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"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GALATASARAY

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

YUKATEL KAYSERSİPOR

"Bugün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırıda bulunulduğu haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz."

KONYASPOR

"Riva’daki Türkiye Futbol Federasyonu merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. TFF başta olmak üzere futbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

BEŞİKTAŞ

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"Türkiye Futbol Federasyonu TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

MEDİPOL BAŞAKSEHİR

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ANTALYASPOR

"TFF’nin Riva’da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınar; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na ve tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

ALANYASPOR

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"Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki tesislerine yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ANKARAGÜCÜ

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ÜMRANİYESPOR

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SİVASSPOR

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor, TFF ve tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GAZİANTEP

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"Türkiye Futbol Federasyonumuzun Riva’da yer alan binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, ülkemiz futbolunu hedef alan bu saldırıda görevi başında olan değerli yetkililerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

KARAGÜMRÜK

"TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde meydana gelen saldırıyı derin bir üzüntü ile öğrendik. Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan olayı şiddetle kınıyor, etkilenen TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GÖZTEPE

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor, TFF Yönetim Kurulu ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."