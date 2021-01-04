Canlı Anlatım | Kasımpaşa Fenerbahçe maçı

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki maçı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

KASIMPAŞA 0-2 FENERBAHÇE

GOL: 14', 45' Mame Thiam

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

8' Fenerbahçe hızlı başladı! Pelkas'ın sağ çaprazdan verdiği pasla buluşan Mame Thiam, bekletmeden sert bir vuruş çıkarttı ancak top üstten auta gitti.

14' Ceza sahası içinde seken topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Thiam, topu ağlarla buluşturup Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Thiam, Fenerbahçe ile Süper Lig'de ilk golünü atarken eski takımına attığı golden sonra sevinmedi.

18' Sinan Gümüş ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Halis Özkahya, pozisyona devam dedi.

36' Fenerbahçe, Valencia ile topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havadaydı. Pozisyon, VAR'dan değerlendirilirken karar değişmedi.

45' Pelkas'ın ara pasına iyi hareketlenen Thiam, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kendisinin ve takımının ikinci golünü atıp farkı ikiye çıkarttı.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Sangare, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam

Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan, Carius, Anıl, Yusuf, Hodzic

Evinde oynadığ son 14 Süper Lig maçında tek yenilgi alan Kasımpaşa, bu süreçte sadece son karşılaşmadan puansız ayrıldı. Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Gaziantep FK'ya yenilen Fenerbahçe, öncesinde altı maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Kasımpaşa, Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç maçta rakiplerine puan vermedi. Fenerbahçe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanamadı ve bu karşılaşmalarda rakip fileleri havalandıramadı. Kasımpaşa ile oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, tek yenilgisini son karşılaşmada bu statta aldı. Sarı-lacivertli ekibin lig tarihinde rakibine üst üste iki kez mağlup olduğu bir seri yok.

Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gole katkı sağladı. Fode Koita'nın Süper Lig kariyerinde en fazla süre forma giyip filelerini havalandıramadığı rakibi Fenerbahçe. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Dimitrios Pelkas. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği dört maçın sadece birini kaybetti.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Fenerbahçe'de en az 4 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına en az 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynyamayacak. Ayrıca hastalık geçiren Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak.

Kasımpaşa cephesi

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta bir puan elde edebilen Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, hanesine 19 puan yazdırdı.

Geride kalan süreçte 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, ligde yaptığı 14 maçın 8'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 26 puan elde etti.

Dört futbolcunun sakatlığı bulunuyor

Kasımpaşa'da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlılarda Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Aytaç Kara kart cezalısı

Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.

Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören 27 yaşındaki futbolcu, yarın sahada olamayacak.

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Ahmet Oğuz, Brecka, Haddadi, Tirpan, Sadiku, Yusuf, Hodzic, Varga, Koita

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Lemos (Serdar), Novak, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...