Canelo, Avni ile dövüşecek, 35 milyon dolar alacak!

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Profesyonel boksör Avni Yıldırım, 28 Şubat’ta Türk boks tarihinin en önemli maçında ringe çıkacak. Yıldırım, ABD’nin Miami kentinde gerçekleştirilecek karşılaşmada Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı ‘Canelo’ Saul Alvarez ile karşılaşacak

BİLETLER 57 BİN TL

Türkiye’de S Sport Plus’ın yayımlayacağı mücadele tüm dünyada 200 ülke televizyonlarında canlı olarak ekranlara gelecek. 80 bin seyirci Hard Rock Stadı’nda yapılacak karşılaşmaya, Covid-19 tedbirleri kapsamında 18 bin bokssever alınacak. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi olan 30 yaşındaki Canelo’nun bokstaki süper yıldız statüsü bilet fiyatlarını da etkiledi. Dev stadyumdaki maçı en iyi yerden izlemek isteyenler 8 bin doları (57 bin lira) gözden çıkarttı. 2020 yılının ikinci yarısında 37 milyon dolar kazanan Canelo, Forbes’un en çok kazanan sporcular listesinde 30. sırada yer aldı. 28 Şubat’taki maçtan Canelo 35 milyon dolar, Yıldırım ise 1 milyon doların üzerine para kazanacak

4 FARKLI ŞAMPİYONLUK

Hafif, orta sıklet, süper orta sıklet ve hafif ağır sıklet olmak üzere 4 farklı ağırlık sınıfında dünya şampiyonluklarını elinde bulunduran ‘Canelo’ ‘en başarılı aktif boksör’ unvanına sahip. Kariyeri boyunca yaptığı 57 maçın 54’ünü kazanan Canelo’nun 36 nakavtı bulunuyor. Meksikalı boksör sadece 1 kez kaybetti, 2 kez berabere kaldı. 29 yaşındaki Avni Yıldırım’ın ise 21 galibiyet, 2 yenilgisi bulunuyor.

ALTIN KEMERİ ÜLKEMİZE GETİRECEĞİM

‘Canelo’ Saul Alverez ile yapacağı unvan maçının tanıtımıyla ilgili dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Avni Yıldırım, “Dünyanın en büyük boks maçına bu vatanın öz evladı olarak çıkmak bana nasip olacak. Altın kemeri ülkemize getirmeyi çok istiyorum, elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi. Antrenörü Joel Diaz yönetiminde sıkı bir hazırlık süreci geçirdiğini ifade eden Yıldırım, “Son maçımdan itibaren çeşitli sıkıntılar yaşadım. Lobiye karşı savaştık. Hakkımız yendi. Sakatlıklar geçirdim. Salgın da etkiledi ancak sabrettik ve çalıştık. 21 aydır ülkemden ayrı ABD’de ve Almanya’da antrenmanlarımı sürdürdüm. Pes etmedim. Bu maçı kazanmak için tüm imkanları sağladık” dedi.

AVNİ, TÜRKİYE'DE KİMSENİN GELMEDİĞİ BİR NOKTADA

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Avni Yıldırım’ın profesyonel boksta çok önemli bir noktada olduğunu belirterek, “Avni, profesyonel boksta Türkiye’de hiç kimsenin gelmediği bir noktada. Bizim yuvamızdan yetişmiş bir sporcunun buralara gelmesi Türk boksu için gurur kaynağı. Bu sıkletin bir üstü yok ve bu maç çok önemli. Bu organizasyonu sağladığı için Ahmet Öner’e çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin yalnız bırakılmayı çalışıldığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde ABD’de bu maçın yapılması çok önemli. Avni, gerçek boksör. Bu maçı kazanacağına tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

BU, SIRADAN BİR MAÇ DEĞİL 7 YILDIR BU ANI BEKLİYORUZ

Arena Boxing kurucusu Ahmet Öner, Avni Yıldırım’ın 28 Şubat’ta Saul Alvarez karşısında sergileyeceği performansla kalitesini tüm dünyaya göstereceğini ifade etti. Öner, “Avni, 7 yıldır bu anı bekledi. Rakibi Saul Alvarez, futbolun Ronaldo’su, Messi’si gibi. Müsabaka, 200 ülkede canlı yayınlanacak. Saul Alvarez, 35 milyon dolar alacak o gece. Bunun karşısına da bir Türk’ü koyuyorlar. Bu sıradan bir maç gibi değil. Çok üst seviye bir” dedi. S Sport Plus Genel Müdürü Zeynep Acar ise bu seviyede önemli bir karşılaşmayı yayınlayacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.