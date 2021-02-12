Beşiktaş'ta Konya dönüşü eleştiri! "Fizik olarak geride, hazır değil..."

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Konyaspor'a penaltılarda 3-2'lik üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlıların yarı finalde Başakşehir ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin 13. dakikasında Oğuzhan Özyakup ile öne geçen Beşiktaş, 18. dakikada Abdülkerim'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Karşılaşmanın normal süresi ile uzatma devrelerinde gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Beşiktaş, Konyaspor'a penaltılarda 3-2'lik üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlıların yarı finalde Başakşehir ile karşılaşacak.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final biletiyle döndüğü İttifak Holding Konyaspor deplasmanını masaya yatırdı.

UĞUR MELEKE

Avrupa kupalarının yeni formatı ve Konferans Ligi’nin hayatımıza girmesiyle belki de yaşayacağımız en radikal değişiklik, artık Avrupa Ligi’ne tek bir biletimiz olması...

O biletin de Türkiye Kupası’ndan verilmesi... Belli ki bu bilet için büyük takımlar çok istekli değillerdi; yarı finalde Alanya, Antalya ve Başakşehir’in yanına Beşiktaş’ın da ancak penaltılar sonucu eklemlenebilmesi biraz da tutku barometresiyle ilgili. Ancak Avrupa Ligi ödülünün de etkisiyle, Türkiye Kupası’nın her geçen sene daha izlenilir hale geldiğini düşünenlerdenim. Önce dünyada eşi benzeri olmayan grup uygulaması garabetinden kurtulduk. Sonra da (pandemi sebepli olsa da) tek maçlı eliminasyon heyecanı geldi turnuvaya. Keşke TFF, bu tek maçlı eliminasyon düzenini kalıcı hale getirse...

Bir de şu herkese ekstra yük olan 30 dakikalık uzatma uygulamasından da vazgeçmek gerek sanki. Bu ekstra 30 dakika, hem yorgun futbolcuların, hem de sakatlık endişesi yaşayan teknik adamlarının kabusu. Oysa normal süre berabere bittiğinde direkt penaltı atışlarına geçilse sanki kupanın heyecanı bir kademe daha artacak.

KONYASPOR BU KEZ FARKLIYDI

Dün İlhan Palut’un yönettiği Konyaspor, İsmail Kartal’ın son günlerindeki o tutukluğu üzerinden atmıştı sanki. Belki Skubic-Guilherme çok çıkmadılar ama göbekte önce Hadziahmetovic, sonra Diomande, sağda Shengelia ve en uçta Cikalleshi’nin çabalarıyla daha inançlı bir Konyaspor vardı sahada. Beşiktaş’sa Montero sahadayken geriden daha iyi oyun kuruyor, Welinton oynarken de havada daha güvenli. Maçın normal süresindeki iki golün de temelinde bu gerekçeler vardı zaten.

CENK FİZİKSEL OLARAK GERİDE

Dün herkesin ne vereceğini merakla beklediği Cenk istekliydi. Bir tane de etkili kafası var. Ama fiziksel olarak geride gibi. Özgüven depolamaya ihtiyacı olan Cenk’in yanı sıra Nkoudou-Hasic-Oğuzhan gibi günlük performans beklenen isimler çıkıp Aboubakar-Ghezzal gibi esas yük taşıyıcılar girince oyunu daha fazla rakip yarı alana yığdı Beşiktaş. Ancak zaman zaman Abdülkerim-Ahmet ikilisi, zaman zaman da şanssızlık engel oldu siyah beyazlılara. Ancak değişiklikler sonrası artan oyuncu kalitesi, penaltılarda da farkı yaratan faktördü bence. Beşiktaş, sezonun son 3 ayına iki cephede de şampiyonluk hedefleyen tek takım olarak giriyor böylece.

GÜNTEKİN ONAY

Yavan ve renksiz bir maç oldu. İki takım da fazla efor sarfetmeden, depar atmadan 90 dakikayı tamamladılar.

Tempo bu kadar düşük olunca da goller ya bireysel hatadan ya da duran toptan gelecekti. Nitekim öyle de oldu. Konyaspor’un yeni teknik direktörü takımın direncini arttıracak tedbirlere yöneldi ilk maçında.Bunda da kısmen başarılı oldu. Tüm oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Konyaspor, özellikle ikinci yarının tamamında savunmada kaldı

CENK TOSUN HAZIR DEĞİL

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, bu tarz oynayan rakiplere karşı savunma arasına ve arkasına yapılacak topsuz koşuları arttracak formüller bulmalı. Dün de genel anlamda siyah beyazlı futbolcular hücumda çok statiklerdi. Kanat bekleri N’Sakala ve Rosier biraz tempo yapmaya çalışsalar da, kanat forvet oynayan Hasic ve N’Koudou son derece etkisizdiler. Top sadece Oğuzhan’ın ayağından çıkan paslarda şekil kazanırken ilk maçına çıkan Cenk Tosun hazır bir görüntü ortaya koymadı.

KALİTE ARTTI AMA

Son bölümde maçı uzatmaya götürmek istemeyen Sergen Yalçın, değişikliklerle kaliteyi artırmak istedi. Aboubakar, Larin ve N’Koudou ile şanslar yakalayan Beşiktaş, üstünlük sayısını getirecek golü baskın oyununa rağmen bulamadı. Ancak toplam 5 değişiklik yapan Sergen Hoca, Necip-Josef-Atiba orta sahasıyla fizik kaliteyi arttırdı ama yaratıcılık konusunda sorunlar yaşadı. Mevcut kurguda ve rakip yarı alanda geçen bir maçta Bir Adem Ljajic veya Mensah hamlesi gerekmez miydi? Nitekim Atiba’nın yerine uzatmanın ikinci yarısına Mensah ile başladı siyah beyazlılar. Ancak bulduğu şansları değerlendiremeyen Beşiktaş ve iyi direnen Konyaspor penaltılara razı olmak durumunda kaldı

FİZİKSEL OLARAK YIPRANDI

Penaltı vuruşları ile da olsa 3 büyük rakibin olmadığı yarı finale kalarak kupanın favorisi olan Beşiktaş, turu 120 dakikada geçti geçmesine ancak 10 kişiyle 70 dakikalık bir lig ve 120 dakikalık bir kupa maçının ardından Gençlerbirliği maçı öncesinde fiziksel olarak yıprandı.