Bayern Münih bir kupa daha kazandı! Yok böyle istatistik...

Spor Arena Detay - 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Meksika temsilcisi Tigres'i 1-0 mağlup eden Alman ekibi Bayern Münih, şampiyon oldu.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Tigres karşılaştı.

Jerome Boateng'in kişisel gerekçelerle, Thomas Müller'in ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer alamadığı Bayern Münih, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 59. dakikasında Benjamin Pavard'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

İKİNCİ ZAFER

Bu sonuçla Bayern Münih, 2013 yılının ardından ikinci kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Bavyera temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Almanya Süper Kupa, Bundesliga ve Almanya Kupası'nın ardından bu turnuvadan da zaferle ayrılarak bir sezonu 6 kupayla kapattı.

İNANILMAZI BAŞARDI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanan Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, Bavyera temsilcisindeki i 6. kupasını kazandı. Bu sayı, Bayern Münih ile kaybettiği maç sayısından (5) fazla.

SADECE PEP GUARDILA BAŞARMIŞTI

Geçen sezon Nico Kovac'ın ayrılması ile göreve gelen Alman teknik adam Hansi Flick, bir sezonda 6 kupa birden kazanıp adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Bunu daha önce yalnızca Pep Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı dönem başarmıştı.

Bayern Münih böylece UEFA Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, Almanya Süper Kupa, Almanya Kupası ve UEFA Süper Kupa'ndan sonra bu yıla ait 6. kupasını kazandı. Benzer başarıyı Barcelona takımı, 2009 yılında gerçekleştirmişti

Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona o sezon La Liga, İspanya Kral Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanmıştı