Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe talebini duyurdular! Umduğunu bulamadı, formül belli...

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Süper Lig ve Konferans Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Sarı-lacivertlilerin devre arası döneminde ilk hedefinin stoper bölgesine takviye olması bekleniyor.

BECAO DEVREYİ KAPATMIŞTI

Kasım ayının başında sakatlanan Becao, ilk devreyi kapatırken Djiku da daha sahalara dönmedi.

Bu bölgedeki sakatlıkların ardından üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, transfer döneminde işini sağlama almak istiyor.

İLK HEDEF ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe devreye girdi.

Madrid ekibinde 5 maçta yalnızca 74 dakika sahada kalan milli oyuncunun, İspanya'da mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.

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HENÜZ SIMEONE'DEN İZİN ÇIKMADI

Çağlar Söyüncü'nün bu talebine Simeone'nin henüz olumlu bir yanıt vermediği kaydedildi. Ancak tecrübeli oyuncunun, devre arasına kadar yeterli süreli bulmaması halinde Türkiye'ye geri dönüş ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

İLK FORMÜL KİRALAMA

Ayrıca Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü için ilk olarak kiralama formülünü devreye sokacağı bilgisi verildi.

Milli futbolcu, Leicester City'de geçen 5 yılın ardından sezon başında bedelsiz olarak Atletico Madrid'e transfer oldu.