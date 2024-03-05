Çağlar, İsmail Kartal’ın güvenini boşa çıkarmadı

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İsmail Kartal’ın ısrarla kadrosunda görmek istediği milli stoper Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla yeniden eski formuna ulaştı. Atletico Madrid’de istediği kadar şans bulamayan ve ara transfer döneminde maddi anlamda büyük fedakârlık yaparak gelen yıldız oyuncu, aradığı çıkışı sarı lacivertli formayla yakaladı.

EURO 2024 MOTiVASYONU

Sözleşme imzaladığı hafta ayağının tozuyla ilk 11’e çıkan Çağlar, ligde 5 maçta da 90’ar dakika sahada kaldı. Her maç üzerine koyarak eski gücüne ulaşan yıldız futbolcu sağlam fiziği, ikili mücadelelerde pes etmeyen oyun karakteri ve hava toplarında hakimiyetiyle EURO 2024’te Milli Takım formasını giymekte kararlı olduğunu gösterdi. Çağlar Söyüncü’nün yükselen grafiği istatistiklere de yansıdı...

iSTATiSTiKLERi ÇOK iYi

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Maç başına 4.4 hava topu kazanma yüzdesiyle oynayan Çağlar yüzde 69’luk bir oran tutturdu. · RAKiPLERiYLE girdiği ikili mücadelelerin yüzde 59’unda galip ayrılmayı başardı. · MAÇ başına pas arası (1.2), maç başına top çalma (1.2) performansıyla da dikkat çekti. · ÇAĞLAR Söyüncü, maç başına topu geri kazanma (5.2) ve maç başına tehlike engelleme (5.8) istatistiklerinde başarılı bir oran yakalamayı başardı.