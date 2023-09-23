Çağdaş Atan'dan G.Saray yenilgisi sonrası açıklama: İlk kez böyle bir gol kaçırmıştır

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Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan değerlendirmeler yaptı.

Gol yedikleri ana kadar pozisyonlar bulduklarını kaydeden Çağdaş Atan, "Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi başlamadık. Baskı yapamadık, ikinci topları almakta zorlandık. 15 dakika sonrası oyunu tuttuk. Gol yediğimiz ana kadar, pozisyonlar bulduk. Golü atsak, başka olacak. Serdar Gürler kariyerinde belki de ilk kez böyle bir gol kaçırdı. İlk yarı 0-0 bitse, ikinci yarı daha farklı bir senaryo ile sahada olabilirdik." dedi.

"PENALTI KIRILMA ANI OLDU"

Penaltının kırılma anı olduğunu söyleyen Atan, "İkinci yarıya penaltı ile başladık, kırılma anı oldu. Temposu daha yüksek bir maç olurdu. Sertliğimizi ortaya koyamadık. Bazı oyuncularla 3-4 gündür beraberiz. Kafamızda bir oyun planı var. Bu maçtan puan almak istiyorduk ama olmadı. Fenerbahçe ve Kayserispor maçları var, bunu kaldıracak oyuncu grubuna sahibiz." diye konuştu.

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"DUBOIS ÇOK İYİ OYUNCU"

Galatasaray'dan transfer ettikleri Leo Duboi hakkında konuşan genç teknik adam, "Leo Dubois çok iyi bir oyuncu. Ondan çok memnunuz. Orta saha özellikli. Takıma da uyum sağladı. Onun transferinden çok memnunuz, yönetime teşekkür ederiz. Eski takımına da gol attı. Galatasaray maçı performansından çok memnunum." ifadelerini kullandı.