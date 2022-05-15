Bursaspor'un TFF 2. Lig'e düşmesine Sercan Yıldırım ve Ozan İpek'ten isyan! 'Yaptıklarımızı yok ettiniz'

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Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Bandırmaspor'a deplasmanda 4-2 yenilen ve TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da büyük üzüntü yaşanırken, yeşil-beyazlı takımın şampiyon kadrosunda bulunan isimlerden küme düşmeye sert tepki geldi.

Ligin bitimine 1 hafta kalan küme düşmesi kesinleşen Bursaspor'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu çevresinde toplanan taraftarlar, futbolculara tepki göstermişti. Polis, stat çevresinde geniş güvenlik önlemi almıştı.

TARAFTAR FUTBOLCULARA SALDIRMIŞTI

Bursasporlu futbolcular, maçın bitiminden 3.5 saat sonra takım otobüsüne binmişti. Çevredeki taraftarların tepkisi üzerine takım kaptanı Burak Altıparmak, otobüsten inmişti. Altıparmak otobüsten indiği sırada bir taraftar, tecrübeli oyuncunun boğazını sıkıp, tokat atmıştı. Taraftarların ise futbolcuları 'Öleceksiniz' diye tehdit etmesi dikkat çekerken, araya giren polis ekipleri, arbedeyi yatıştırmıştı.

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EFSANE İSİMLER İSYAN ETTİ

Yaşanan bu olayların ardından yeşil-beyazlı kulübün efsane isimlerinden olan ve 2009/2010 sezonundaki tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sercan Yıldırım ve Ozan İpek, takımın TFF 2. Lig'e düşmesine sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

SERCAN YILDIRIM: "YAZIKLAR OLSUN"

Sercan Yıldırım Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yanlış transferler, havaya giden paralar... Bursaspor'u bu hale getirenler utanın! Yazıklar olsun. (Sözüm, şu anda mevcut kadroya, yönetime ve hocaya değildir" mesajını yazdı.

OZAN İPEK: BÜTÜN YAPTIKLARIMIZI YIKTINIZ

Ozan İpek ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la oynadıkları maçtan fotoğrafını paylaştı ve "Yazık, tek kelime ile yazık! El birliği ile başardınız! Bütün yaptıklarımızı yıktınız, yok ettiniz! Bu günah, bu bedel bir gün çıkacak sizden!" ifadelerini kullandı.

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Bursaspor'da 4.5 sezon oynayan ve şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı veren Ozan İpek, toplamda 148 maçta Bursaspor formasını giydi ve 17 gol atıp 23 asist yaptı.

Yeşil-beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve Sercan Yıldırım, toplamda 177 maçta oynayıp 38 gol ve 17 asistlik istatistikler yakaldı. Milli takıma kadar yükselen 32 yaşındaki futbolcu, 2011/12 sezonunun başında 3 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.