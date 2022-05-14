Küme düşen Bursaspor'a büyük tepki! Burak Altıparmak'a taraftardan saldırı...

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Bandırmaspor karşısında deplasmanda 4-2 kaybederek TFF 1. Lig'e veda eden Bursaspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndan 3 buçuk saat sonra çıkabildi.

Bir grup Bursaspor taraftarının tepkisi ile karşılaşan Bursasporlu oyuncular ve teknik heyet, takım otobüsüne protestolar eşliğinde bindi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı süreçte emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis eşliğinde Bursa'ya doğru yola çıkan takım otobüsündeki oyuncuların gerginliği kameralara yansıdı.

Bursaspor Başkanı Ömer Faruk Banaz ve teknik direktör Mustafa Er'in kaygılı ve üzgün anları kaydedildi.

SAHAYA CAM ŞİŞE VE TAŞLARI ATTILAR

Bursasporlu taraftarlar stada alınmamasından dolayı dışarıda 300 kişilik bir grupla maçı takip etti.

Geniş güvenlik önlemlerin alındığı stadyumda polis, çevik kuvvet, bekçi ve TOMA hazır bulundu. Maçın bitmesine yakın Bursasporlu bir taraftar stadyuma girmeye çalışırken bir araca zarar verdi.

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Maçın son ermesiyle Bursaspor taraftarlar, ellerindeki cam şişe ve taşları sahaya attı. Olay yerinde hazır bulunan çevik kuvvet olaya müdahale etti. Takviye olarak bekçiler devreye girdi ve olayın büyümemesi için müdahale edildi.

FUTBOLCULAR VE TARAFTAR ARASINDA ARBEDE

Bir taraftar, Burak Altıparmak'ın kendisine hakaret ettiğini iddia ederek oyuncunun boğazını sıktı ve yumruk atmaya çalıştı. Polislerin müdahalesi sonucunda kavga sona erdi.